الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

الاسكندريه
الاسكندريه

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، معالي المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.

 

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم 23 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

وزير الطيران الأسبق: مطار القاهرة يستعد لقفزة تاريخية

ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا لحرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية، بما يسهم في دعم مسيرة العدالة وترسيخ مبادئ سيادة القانون.

وقد شهد اللقاء مناقشة سبل التعاون بين المحافظة وهيئة النيابة الإدارية في مجالات التدريب ورفع كفاءة العاملين، حيث تم بحث إمكانية إمداد المحافظة بعدد من أعضاء النيابة الإدارية لتولي مهام التدريب بمركز التدريب التابع لمحافظة الإسكندرية، بهدف تعريف الموظفين بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، وضبط العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين وتعزيز الوعي القانوني لديهم بما ينعكس على تحسين الأداء والانضباط الإداري.

 

كما تمت مناقشة آليات تعزيز التنسيق في التعامل مع الملفات المحالة إلى النيابة الإدارية، والتأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المخالفين، ضمانًا لحسن سير العمل وتطبيق القانون بعدالة وشفافية.

ومن جانبه، أعرب المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الإسكندرية على ما تشهده المحافظة من تطورات ملحوظة في مشروعات التوسعة وتطوير الطرق والبنية التحتية، مشيدًا بالجهود الميدانية التي يبذلها المحافظ من خلال تواجده الدائم بالشارع السكندري واحتكاكه المباشر بالمواطنين لمتابعة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.

وفي ختام اللقاء، أعرب محافظ الإسكندرية عن تقديره للدور الوطني الذي تضطلع به هيئة النيابة الإدارية في تحقيق العدالة وتعزيز النزاهة والشفافية، مؤكدًا حرص المحافظة على استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الهيئة في مختلف المجالات، بما يحقق الصالح العام ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق معالي المستشار رئيس الهيئة خلال الزيارة كل من المستشار خيري معوض، والمستشار  عبد الراضي الكاشف ـ عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ـ والمستشار الدكتور محمد أبوضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار  زكي شلقامي ـ مدير إدارة التفتيش القضائي ـ والمستشار  منتصر عبد العال ـ مدير إدارة النيابات ـ والمستشار  محمد سمير ـ مدير مركز الإعلام والرصد ـ والمستشار  أحمد عبد البديع ـ مدير مكتب رئيس الهيئة ـ والمستشار / محمد صلاح مهنا ـ مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وكان في استقبالهم وفد من قيادات النيابة الإدارية بالإسكندرية المستشارة هدى عيسى ـ مديرة المكتب الفني بالإسكندرية ـ والمستشار وليد حسام الدين ـ مدير نيابة الإدارة المحلية (القسم الأول) ـ والمستشار  صالح سليم ـ مسؤول شؤون مقر مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد الاسكندرية النيابة الإدارية

مواد متعلقة

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا (صور)

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم 23 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

وزير الطيران الأسبق: مطار القاهرة يستعد لقفزة تاريخية

الأكثر قراءة

بالأسماء، قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراض وعقارات لتنفيذ الطريق الدائرى بالإسكندرية

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بينهم نجل شقيقها، إحالة أوراق 4 متهمين بقتل مسنة منية النصر للمفتي

تؤدي إلى انخفاض الرؤية، تحذير من الشبورة المائية غدا على هذه الطرق

أطباء الأسنان تكشف 4 أسباب لأزمة نقص البنج

موعد الأيام البيض من شهر جمادى الأولى

الفنان حاتم صلاح يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني (صور)

كرتونة الأبيض تواصل الانخفاض، أسعار البيض اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

ديوان عام الجيزة يعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الأيام البيض من شهر جمادى الأولى

الإفتاء توضح حكم التصديق بالأرصاد الجوية المتوقعة للطقس

هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية