محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، معالي المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا لحرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية، بما يسهم في دعم مسيرة العدالة وترسيخ مبادئ سيادة القانون.

وقد شهد اللقاء مناقشة سبل التعاون بين المحافظة وهيئة النيابة الإدارية في مجالات التدريب ورفع كفاءة العاملين، حيث تم بحث إمكانية إمداد المحافظة بعدد من أعضاء النيابة الإدارية لتولي مهام التدريب بمركز التدريب التابع لمحافظة الإسكندرية، بهدف تعريف الموظفين بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، وضبط العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين وتعزيز الوعي القانوني لديهم بما ينعكس على تحسين الأداء والانضباط الإداري.

كما تمت مناقشة آليات تعزيز التنسيق في التعامل مع الملفات المحالة إلى النيابة الإدارية، والتأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المخالفين، ضمانًا لحسن سير العمل وتطبيق القانون بعدالة وشفافية.

ومن جانبه، أعرب المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الإسكندرية على ما تشهده المحافظة من تطورات ملحوظة في مشروعات التوسعة وتطوير الطرق والبنية التحتية، مشيدًا بالجهود الميدانية التي يبذلها المحافظ من خلال تواجده الدائم بالشارع السكندري واحتكاكه المباشر بالمواطنين لمتابعة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.

وفي ختام اللقاء، أعرب محافظ الإسكندرية عن تقديره للدور الوطني الذي تضطلع به هيئة النيابة الإدارية في تحقيق العدالة وتعزيز النزاهة والشفافية، مؤكدًا حرص المحافظة على استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الهيئة في مختلف المجالات، بما يحقق الصالح العام ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق معالي المستشار رئيس الهيئة خلال الزيارة كل من المستشار خيري معوض، والمستشار عبد الراضي الكاشف ـ عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ـ والمستشار الدكتور محمد أبوضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار زكي شلقامي ـ مدير إدارة التفتيش القضائي ـ والمستشار منتصر عبد العال ـ مدير إدارة النيابات ـ والمستشار محمد سمير ـ مدير مركز الإعلام والرصد ـ والمستشار أحمد عبد البديع ـ مدير مكتب رئيس الهيئة ـ والمستشار / محمد صلاح مهنا ـ مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وكان في استقبالهم وفد من قيادات النيابة الإدارية بالإسكندرية المستشارة هدى عيسى ـ مديرة المكتب الفني بالإسكندرية ـ والمستشار وليد حسام الدين ـ مدير نيابة الإدارة المحلية (القسم الأول) ـ والمستشار صالح سليم ـ مسؤول شؤون مقر مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية.

