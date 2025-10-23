الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم 23 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الفراخ اليوم،
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ انخفاضًا في الأسواق، اليوم الخميس، 23 أكتوبر 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الخميس، وفقا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء

وعن  سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 74 جنيها للكيلو،  وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 95 جنيهًا للكيلو للمستهلك. 

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 114 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 61 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 93 جنيها إلى 94 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الدواجن ومشتقاتها من البانيه والصدور والدبوس

وعن أسعار الدواجن اليوم الخميس في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي:

أسعار الفراخ اليوم

  • بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 130 جنيها إلى 230 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو  نحو 120 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 110 جنيهات.

سعر البانيه

  • تراوح سعر كيلو البانيه طازج من 190 إلى 210 جنيهات.
  • بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 120 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الدواجن سعر الدواجن اسعار الفراخ البيضاء سعر الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ سعر الفراخ اسعار الفراخ سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن بورصه الفراخ اليوم بورصة الدواجن اسعار الفراخ اليوم اسعار الفراخ البلدي اسعار الفراخ الحمرا سعر كيلو الوراك سعر البانية

الأكثر قراءة

بالأسماء، قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراض وعقارات لتنفيذ الطريق الدائرى بالإسكندرية

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

محمد صلاح يظهر مع مسئول في اتحاد جدة بعد أزمته الأخيرة مع ليفربول

جنايات المنصورة تحيل أوراق المتهم بقتل شهيد لقمة العيش للمفتي

وزير الطيران الأسبق: مطار القاهرة يستعد لقفزة تاريخية

رسميا، عقوبات كبيرة على بيراميدز بعد أزمة مباراة الأهلي في دوري مواليد 2007

الأهلي يستقبل طفلًا من مشجعيه قبل السفر لإجراء عملية زرع نخاع (صور)

وزير المالية الإسرائيلي يعتذر بسبب تصريحاته عن السعودية

خدمات

المزيد

ديوان عام الجيزة يعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم التصديق بالأرصاد الجوية المتوقعة للطقس

هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي

المزيد
الجريدة الرسمية