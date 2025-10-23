الخميس 23 أكتوبر 2025
ضبط 10 أطنان زيوت هالكة يعاد تدويرها داخل مخزن بطنطا

 تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية من ضبط مخزن غير مرخص لتجميع الزيوت الهالكة وإعادة تدويرها بناحية قرية دفره التابعة لمركز طنطا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية المواطنين من الغش التجاري وتعزيز الرقابة على الأسواق.

أمن الغربية يستجيب لاستغاثة سيدة مريضة وينقلها للمستشفى

تعيين رانيا الإمام عميدا لكلية التربية النوعية بجامعة طنطا

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية،  وتوجيهات المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية بضرورة تكثيف الحملات التموينية الميدانية والتصدي لكافة صور الغش التجاري.

حيث وردت معلومات لوكيل تموين الغربية تفيد بوجود مخزن يقوم بتجميع الزيوت الهالكة بغرض إعادة تدويرها وبيعها للمواطنين على أنها صالحة للاستهلاك.

وعلى الفور تم تشكيل حملة موسعة برئاسة المهندس أحمد عبود وكيل الوزارة والمهندس ناصر العفيفي وكيل المديرية، ورئيس الرقابة التموينية ومدير إدارة تموين مركز طنطا، وعدد من مفتشي التموين.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص مقام على الأراضي الزراعية بداخله 10 أطنان من الزيوت الهالكة المعدة لإعادة التدوير وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد المهندس أحمد عبود أن مديرية التموين بالغربية مستمرة في حملاتها المكثفة على مدار الساعة لضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

