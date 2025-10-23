إعلامي بريطاني شهير: محمد صلاح يستحق التعاطف والاحترام بدلا من النقد

تصدر النجم المصري محمد صلاح المشهد بعد مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح الريدز في تحقيق فوز مثير بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة.

وجلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء فريقه للمباراة الثانية على التوالي في دوري أبطال أوروبا بعد لقاء جالطة سراي التركي في الجولة الماضية.

محمد صلاح يحذف صفته لاعبا في ليفربول

وحذف صلاح صفته كلاعب في صفوف ليفربول من حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

إعلامي إنجليزي يدافع عن محمد صلاح

ودافع الإعلامي الإنجليزي بيرس مورجان عن نجم ليفربول عبر تغريدة نشرها بحسابه الرسمي بموقع إكس قائلًا: "يستحق محمد صلاح التعاطف والاحترام بدلًا من النقد نظرًا لما حققه مع ليفربول".

وأضاف: "استبعاده يبقى سخيفًا ولكن يجب أن يكون هناك نقاش عادل حول احتلاله مكانًا في تشكيل المدرب أرني سلوت".

تراجع أداء ومردود صلاح هذا الموسم

وتراجع مردود صلاح في الموسم الحالي، وسجل 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وأشارت عدة تقارير صحفية إلى احتمالية رحيل محمد صلاح عن ليفربول في الانتقالات الشتوية القادمة بعد تأزم علاقته مع مدربه أرني سلوت.

