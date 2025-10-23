الخميس 23 أكتوبر 2025
محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات استعدادًا لموسم الشتاء

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يشهد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات

شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم، اصطفاف معدات وأطقم المحافظة الخاصة باستقبال موسم الأمطار، وذلك بساحة ديوان عام المحافظة.

بلدية المحلة يستقر علي توجيه الشكر لـ أحمد عبد الرؤوف

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة بعد الانخفاضات الأخيرة

تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء والتعامل مع النوات والأمطار وتفادي الأزمات، 

وأكد المحافظ أن هذا الاصطفاف يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى ضمان جاهزية المحافظة للتعامل مع مختلف الطوارئ والأحداث المناخية المحتملة، من خلال مراجعة كفاءة المعدات الفنية وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية.

وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد معدات المحافظة يبلغ نحو 1100 معدة هندسية وخدمية متخصصة، تشمل معدات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والإسعاف والمعدات الهندسية التابعة للأحياء، مشيرًا إلى وجود أطقم فنية مدرَّبة قادرة على التدخل السريع والتعامل الفوري مع أي طارئ.

 

وأضاف أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد من السيناريوهات الميدانية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار خلال النوات السابقة، بهدف الوقوف على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية وسرعة تعاملها مع مختلف المواقف الطارئة.

وأشار إلى أن عدد المعدات التي شاركت في الاصطفاف اليوم بلغ 160 معدة، من بينها 38 معدة تابعة للصرف الصحي تُستخدم في تطهير الشبكات وسحب مياه الأمطار، و35 معدة لمياه الشرب مُجهزة لنزح المياه، و10 معدات تابعة لشركة الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية للمنشآت الحيوية مثل المستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي، إلى جانب 77 معدة هندسية بالأحياء مخصصة لفتح الطرق وإزالة العوائق ورفع تراكمات الردم في المناطق المتضررة.

واختتم محافظ الإسكندرية بالتأكيد على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية في حالة استعداد تام لمواجهة أي طوارئ محتملة خلال موسم الشتاء المقبل، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان سير الحياة العامة بصورة طبيعية

