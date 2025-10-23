عادل حمودة رئيسًا للجنة تطوير الإعلام الخاص والتميمي مقررًا لها

عقدت لجنة "تطوير الإعلام الخاص"، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، أول اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس ورئيس اللجنة الرئيسية، والإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية.



اختبار رئيس اللجنة ومقررها

وتم خلال الاجتماع اختيار الكاتب الصحفي عادل حمودة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للجنة، والكاتب الصحفي محمود التميمي، مقررًا لها.

ملامح برنامج العمل

وبحث أعضاء اللجنة خلال الاجتماع ملامح برنامج العمل خلال المرحلة المقبلة، مع تحديد آليات واضحة للتنسيق والمتابعة بين مختلف الأعضاء، بما يضمن تحقيق مردود فعّال وسريع.

كما جرى توزيع الأدوار والمسؤوليات وفقًا للتخصصات والخبرات المهنية لكل عضو، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالأطر الزمنية الموضوعة لضمان الانتهاء من التكليفات المطلوبة وإعداد مقترح متكامل يسهم في تطوير المنظومة الإعلامية وتعزيز كفاءتها.

التحديات أمام الإعلام الخاص

كما ناقش أعضاء اللجنة، أبرز التحديات التي تواجه الإعلام الخاص، خاصة ما يتعلق بضبط المحتوى وتحسين جودة الرسائل الإعلامية، وتم التأكيد على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات الإعلامية الخاصة في مواجهة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ورفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة.

شارك في الاجتماع، الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي عادل حمودة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتورمحمد شومان، أستاذ الصحافة، ومحمد هاني، رئيس شبكة تليفزيون النهار، وزكي عبد الحميد، مدير الإعلانات والتسويق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وخالد مرسي، بالشركة المتحدة، وعمرو خفاجي، إعلامي، وإيهاب عوض، نائب رئيس غرفة الأخبار بقناة اكسترا نيوز، والكاتب الصحفي محمود التميمي، ونبيل الشوباشي، المدير السابق لقناة فرنسا 24، وهبة جلال، مذيعة بقناة المحور، وهيثم الصاوي، خبير في التحول الرقمي بمجال التليفزيون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.