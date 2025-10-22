الأربعاء 22 أكتوبر 2025
خارج الحدود

بعد نائب ترامب، مارك روبيو يعتزم زيارة إسرائيل غدًا

روبيو،فيتو
روبيو،فيتو

أفادت تقارير إخبارية أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، من المقرر أن يصل إلى إسرائيل يوم 23 أكتوبر في زيارة تستغرق يومين، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وتأتي هذه الزيارة بعد يوم من زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الي اسرائيل.

وكان جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي قال: “أتطلع للعمل مع نتنياهو على خطة غزة للسلام وإعادة إعمار قطاع غزة”.

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي فانس أن إسرائيل ستقوم بدور مهم في المنطقة.

وكان مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية قد ذكر أن بنيامين نتنياهو يستقبل الآن في مكتبه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

وأوضح نتنياهو: العالم بدأ يتغير بفضل الشراكة مع الولايات المتحدة.

وأضاف نتنياهو: “تمكنا من عزل حماس ونجحنا في إعادة الرهائن، إسرائيل قوية ستخدم مصالح أمريكا وأمريكا قوية ستخدم مصالحنا”.

وأمس الثلاثاء، وصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسرائيل لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

