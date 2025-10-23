رقم تاريخي غير مسبوق في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

نجحت أندية النخبة في تحقيق رقم قياسي جديد بالجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، والتي شهدت عدة مباريات مثيرة على مدار يومين.

أرقام الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا

ولعبت 18 مباراة بمشاركة الـ36 فريقًا بالجولة الثالثة من مرحلة الدوري على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث نجح باريس سان جيرمان الفرنسي بخطف الصدارة من بايرن ميونخ بفارق الأهداف، بفضل السباعية التي سجلها في شباك باير ليفركوزن.

كما شهدت الجولة الثالثة حضور 5 فرق بالعلامة الكاملة بدلًا من 6 فرق في الجولة الثانية، حيث فشل كارباخ الأذربيجاني في مواصلة الانتصارات وخسر أمام أثلتيك بيلباو بثلاثية مقابل هدف، ليتراجع إلى المركز الـ13.

دوري أبطال أوروبا يشهد رقمًا تهديفيًا غير مسبوق

ونجحت الأندية في تحقيق رقم قياسي جديد بالجولة الثالثة من البطولة من حيث عدد الأهداف التي سجلت في جولة واحدة بـ71 هدفًا، وكان الرقم القياسي السابق في عدد الأهداف بأسبوع واحد في دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي أيضًا وسُجل في الجولة الأولى بـ67 هدفًا.

ويرجع الفضل لمباريات مثل مباراة باريس سان جيرمان وباير ليفركوزن التي شهدت 9 أهداف ومباراة برشلونة وأولمبياكوس (6-1)، ومواجهة بي إس في آيندهوفن ونابولي (6-2)، وتشيلسي ضد أياكس (5-1) وليفربول وفرانكفورت (5-1).

قائمة الجولات من حيث عدد الأهداف في دوري أبطال أوروبا

وبالرغم من تغيير نظام بطولة دوري أبطال أوروبا في آخر موسمين وزيادة عدد مباريات المرحلة الأولى من 16 مباراة إلى 18 مباراة في الجولة الواحدة، إلا أن بعض الجولات من النظام السابق حلت في قائمة الجولات الأكثر تسجيلًا للأهداف، حيث جائت القائمة كالتالي:

1. 2025-26 الجولة الأولى (67 هدفًا، 18 مباراة)

2. 2024-25 الجولة الخامسة (67 هدفًا، 18 مباراة)

3. 2024-25 الجولة الثامنة (64 هدفًا، 18 مباراة)

4. 2000-01 الجولة الأولى (63 هدفًا، 16 مباراة)

5. 2025-26 الجولة الثانية (62 هدفًا، 18 مباراة)

6. 2020-21 الجولة الثالثة (62 هدفًا، 16 مباراة)

7. 2024-25 الجولة السابعة (59 هدفًا، 18 مباراة)

8. 2024-25 الجولة السادسة (59 هدفًا، 18 مباراة)

9. 2022-23 الجولة الخامسة (59 هدفًا، 16 مباراة)

10. 2021-22 الجولة الثالثة (59 هدفًا، 16 مباريات)

11. 2014-2015 الجولة الثالثة (59 هدفًا، 16 مباراة)

12. 2012-2013 الجولة الرابعة (58 هدفًا، 16 مباراة)

13. 2024-2025 الجولة الثانية (58 هدفًا، 18 مباراة)

