الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كين ومبابي يتصدران، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثالثة

هاري كين
هاري كين

دوري أبطال أوروبا، يتقاسم هاري كين نجم بايرن ميونخ، وكيليان مبابي نجم ريال مدريد صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد إنتهاء الجولة الثالثة لمرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

 

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثالثة 


1- هاري كين، بايرن ميونخ، 5 أهداف.

1- كيليان مبابي، ريال مدريد، 5 أهداف.

2- ماركوس راشفورد، برشلونة، 4 أهداف.

2- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 4 أهداف.

2- جوردون، نيوكاسل يونايتد، 4 أهداف.

3- جوناثان بوركاردت، آينتراخت فرانكفورت، 3 أهداف.

3- فيرمين لوبيز، برشلونة، 3 أهداف.

3- جابرييل مارتينيلي، آرسنال، 3 أهداف.

3- لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 3 أهداف.

3- فيليكس نميشا، بوروسيا دورتموند، 3 أهداف.

3- هارفي بارنز، نيوكاسل يونايتد، 3 أهداف.

3- فيكتور أوسيمين، جالطة سراي، 3 أهداف.

 

وأسدل الستار علي مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري الأبطال موسم 2025-2026.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا التي أقيمت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء كالتالي.. 

نتائج مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا
 

برشلونة 6-1 أولمبياكوس  
كيرات 0-0 بافوس 
نيوكاسل يونايتد 3-0 بنفيكا 
بي إس في أيندهوفن 6-2 نابولي 
باير ليفركوزن 2-7 باريس سان جيرمان 
سانت جيلواز 0-4 إنتر ميلان 
كوبنهاجن 2-4 بوروسيا دورتموند 
فياريال 0-2 مانشستر سيتي  
آرسنال 4-0 أتلتيكو مدريد 

أتلتيك بيلباو 3-1 كاراباج 
جالطة سراي 3-1 بودو جليمت
تشيلسي 5-1 أياكس 
ريال مدريد 1-0 يوفنتوس 
سبورتنج لشبونة 2-1 أولمبيك مارسيليا 
موناكو 0-0 توتنهام 
أتالانتا 0-0 سلافيا براج 
آينتراخت فرانكفورت 1-5 ليفربول 
بايرن ميونخ 4-0 كلوب بروج

 

نظام دوري أبطال أوروبا


ويشهد الموسم الجديد في دوري أبطال أوروبا إقامته بالآلية الحديثة للنسخة الثانية على التوالي، حيث يشارك 36 فريقًا بدلًا من 32 فريقًا.

وفي مرحلة الدوري، تم توزيع الأندية إلى 4 مستويات، على أن يلعب كل فريق مع منافسين اثنين من كل مستوى، وبدلًا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).
 

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

ومن دور الـ16 حتى نصف النهائي يتم لعب الأدوار الاقصائية بنظام مباراتي ذهاب وعودة، بحيث يتأهل الفائز للدور التالي، فيما يقام النهائي من مباراة واحدة، تجرى هذا الموسم على ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست.


في المقابل فإن الفرق التي تحتل المراكز من الـ25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى.

وأقيمت الجولة الأولى والجولة الثانية والثالثة فيما يشهد شهر نوفمبر إقامة الجولتين الرابعة والخامسة أيام 4 و5 و25 و26.

 

وتقام الجولة السادسة يومي 9 و10 ديسمبر المقبل، فيما تقام مباريات الجولة السابعة قبل الأخيرة يومي 20 و21 يناير 2026، وتقام مباريات الجولة الأخيرة كلها في يوم واحد يوم 28 يناير.


وتُلعب مباريات الذهاب بالملحق المؤهل لدور الـ16 يومي 17 و18 فبراير المقبل، فيما تقام مباريات الإياب يومي 24 و25 من الشهر ذاته.

وتجرى مباريات الذهاب لدور الـ16 يومي 10 و11 مارس، وتقام مباريات الإياب يومي 17 و18 من الشهر نفسه.

وتلعب مباريات الذهاب للدور ربع النهائي يومي 7 و8 أبريل فيما تقام مباريات الإياب بعدها بأسبوع.

بينما تُلعب مباراتا الذهاب للدور قبل النهائي يومي 28 و29 أبريل، والإياب يومي 5 و6 مايو، على أن تلعب المباراة النهائية يوم 30 من الشهر ذاته.

 

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 في "بودابست" بالمجر، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة يوم 30 مايو 2026، بدلًا من الساعة العاشرة مساء، وذلك بهدف تأمين تجربة أفضل للمشجعين والفرق والمدينة المستضيفة وفقا لبيان يويفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هاري كين كيليان مبابي ترتيب هدافي دوري ابطال اوروبا هدافي دوري ابطال اوروبا دوري ابطال اوروبا ماركوس راشفورد إيرلينج هالاند

مواد متعلقة

نتائج مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا

بعد 3 جولات، 5 فرق تحقق العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

لحظة أغلقت فيها الأبواب، هنا سقط الطفلين "إياد وعمر" من أعلى برج بشارع الأغنياء بدمنهور (صور)

أول تحرك من جماهير ليفربول تجاه محمد صلاح بعد حذف صورته بقميص الريدز (صور)

أخبار مصر: صلاح يجرد نفسه من ليفربول، فاجعة أسرية في دمنهور وحريق بالشرقية، إعلان هام للوطنية للانتخابات، أمريكا تحذر إسرائيل

أحدهما تعلق بالشباك 10 دقائق، مأساة في سقوط طفلين شقيقين من الدور العاشر بدمنهور

بعد ساعة ونصف رعب، السيطرة على حريق مخزن أخشاب قرب معهد العلوم الإدارية بالشرقية (فيديو وصور)

اليوم، السيسي يلتقي ملك بلجيكا ورئيسة البرلمان الأوروبي

5 فرق بالعلامة الكاملة، ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثالثة

لزراعة 250 ألف فدان، بدء توزيع تقاوي القمح على المستفيدين في 16 محافظة

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية