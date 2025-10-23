مصرع شخصين في حادث تصادم بالإسكندرية

لقي رجل مسن وسيدة عجوز مصرعهما في حادث دهس مروع وقع بمنطقة العوايد بمحور المحمودية شرق محافظة الإسكندرية، حيث دهستهما سيارة ميكروباص أثناء جلوسهما بمدخل عزبة القلعة.

وتلقى العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الرمل ثان، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث دهس في المنطقة المذكورة، وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث فريق من الضباط والإسعاف.

وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن الحادث وقع عندما كان عدد من المواطنين جالسين بمدخل عزبة القلعة، بينما كانت سيارة ميكروباص أجرة تسير بسرعة عالية، وعندما حاول السائق الرجوع إلى الوراء، لم ينتبه للمواطنين الجالسين، ما أدى إلى دهس رجل يبلغ من العمر 74 عامًا وسيدة تبلغ من العمر 82 عامًا.

كاميرات المراقبة سجلت تفاصيل الحادث، وظهر فيها لحظة الرجوع السريع للميكروباص، ما أدى إلى وقوع الحادث المأساوي.

على إثر الحادث، تم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. كما تم القبض على السائق المتسبب في الحادث، وتم التحفظ على السيارة، وتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة الرمل ثان.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على تفاصيل الحادث ومعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق.

