أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة بقنا

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بقرية الشيخ عيسى التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة بقرية الشيخ عيسى، ووجود متوفى وعدد من المصابين.

وأسفر الحادث عن مصرع محمد رفعت محمد أحمد، 77 سنة، وإصابة كل من: علي البس علي، 34 سنة، جرح قطعي بفروة الرأس، نوارة محروس جمعة، 32 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، ناصر أيمن الزمقان، 24 سنة، كدمات وسحجات بالجسم، إبراهيم محمود جبر، 19 سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى، شهد علوب عبيد، 16 سنة، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، أمين عبد الجليل، 19 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، مرفت مرضي السيد، 35 سنة، كدمات متفرقة، حاتم منصور محمد السيد، 19 سنة، سعيد محمد سعيد، 19 سنة، اشتباه كسر بالفقرات، وشهد عبد الله رزق، 17 سنة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.