الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة بقنا

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بقرية الشيخ عيسى التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة بقرية الشيخ عيسى، ووجود متوفى وعدد من المصابين.

وأسفر الحادث عن مصرع محمد رفعت محمد أحمد، 77 سنة، وإصابة كل من: علي البس علي، 34 سنة، جرح قطعي بفروة الرأس، نوارة محروس جمعة، 32 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، ناصر أيمن الزمقان، 24 سنة، كدمات وسحجات بالجسم، إبراهيم محمود جبر، 19 سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى، شهد علوب عبيد، 16 سنة، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، أمين عبد الجليل، 19 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، مرفت مرضي السيد، 35 سنة، كدمات متفرقة، حاتم منصور محمد السيد، 19 سنة، سعيد محمد سعيد، 19 سنة، اشتباه كسر بالفقرات، وشهد عبد الله رزق، 17 سنة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمن قنا حادث انقلاب سيارة ميكروباص قنا قنا العام قرية الشيخ عيسي مدير أمن قنا مستشفي قنا العام مركز قنا

مواد متعلقة

إغلاق مزلقان الكاراتيه في قنا 15 يوما

إصابة 15 شخصًا إثر حادث سير على صحراوي قنا

محافظ قنا يبحث تسريع العمل في ملفات التقنين والتصالح

تحرك عاجل من الصحة بعد هروب سيدة مشردة من مستشفى قنا يشتبه بإصابتها بالإيدز

الأكثر قراءة

قبل أيام من افتتاحه، توفيق عكاشة يوجه رسالة مهمة للحكومة بشأن المتحف المصري الكبير

بزي المصريين القدماء، طلاب إدارة تعليم العجمي يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر الـ52 (صور)

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري (انفوجراف)

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

أبرزها دعم مالي لمصر وتمويل مشروعات استثمارية، نتائج القمة المصرية الأوروبية

ميداليات بلاستيك وشهادات مضروبة.. أزمة في اتحاد الجودو بسبب بطولة أسيوط “الوهمية”.. تحصيل رسوم "غير قانونية" من اللاعبين.. والوزارة تغض الطرف عن الأزمة

ملك بلجيكا يشيد بجهود السيسي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أول تحرك من محافظ الشرقية بعد تداول فيديو لسائق يسيء لمسنات بالزقازيق

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم المديح والابتهالات النبوية وما مدى مشروعيتهما؟ الإفتاء تجيب

سر العلاقة بين السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي

هل العمرة في شهر جمادى الأولى لها فضل خاص؟

المزيد
الجريدة الرسمية