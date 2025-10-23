الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

اليورو يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

اليورو- فيتو
اليورو- فيتو

سعر اليورو، شهد  سعر اليورو أمام  الجنيه  استقرارًا بالبنك المركزي المصري، خلال منتصف حركة تعاملات اليوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025.

وتستعرض "فيتو" سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية، في تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. 

نرشح لك: رسميا، آخر تطورات حركة اليورو مقابل الجنيه في المركزي المصري

شعار عمله اليورو - فيتو 
شعار عمله اليورو - فيتو 

سعر اليورو في البنك المركزي 

  • 55.02 جنيه للشراء.
  • 55.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر 

  • 55.10جنيه للشراء.
  • 55.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر 

  • 55.10جنيه للشراء.
  • 55.34 جنيه للبيع.
اليورو - فيتو 
اليورو - فيتو 

سعر اليورو في بنك كريدى اجريكول 

  • 55.10جنيه للشراء.
  • 55.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصرى

  • 55.10جنيه للشراء.
  • 55.34 جنيه للبيع.

نرشح لك: سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليورو في بنك الإسكندرية 

  • 55.10جنيه للشراء.
  • 55.34 جنيه للبيع.

ماذا تعرف عن عملة اليورو؟ 

اليورو (Euro) هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي واليورو منقسم إلى 100 يوروسينت، كما أن اليورو يتم استعماله من قبل عدة دول معروفة باسم منطقة اليورو، وهى: (النمسا وبلجيكا وقبرص وفينلاندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلاندا وإيطاليا ولوكسيمبورج ومالطا وهولاندا وپورتوجال وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإستونيا).  

نرشح لك: سعر اليورو في البنوك المصرية 

وتستخدم مؤسسات  الاتحاد الأوروبي اليورو، بالإضافة إلى أربع دول أوروبية صغيرة ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنطقتي أكروتيري ودكليا التابعتين لأقاليم ما وراء البحار البريطانية، وتستخدمه دولتا الجبل الأسود وكوسوفو كذلك من جانب واحد أما خارج القارة الأوروبية، يتّخذ عدد من الأقاليم ذات العضوية الخاصة في الاتحاد الأوروبي اليورو عملة لها، علاوة على ما سبق، يستخدم أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عملات مرتبطة بسعر صرف اليورو.  

اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولًا في العالم 

ويُعدّ اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي بحلول ديسمبر 2019، ونظرا لتداول أكثر من 1.3 تريليون يورو، حظي اليورو بواحدة من أعلى القيم الإجمالية للأوراق النقدية والعملات المعدنية قيد التداوُل في العالم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليورو أمام الجنيه اليورو في البنك الأهلي المصري اليورو في بنك الإسكندرية اليورو في بنك مصر اليورو مقابل الجنيه اليورو تداول سعر اليورو في البنك الأهلي سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سعر اليورو في البنك المركزي سعر اليورو في البنك

مواد متعلقة

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس بالصاغة

سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

جديد أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في مصر

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

تراجع كبير في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

موجة صعود قوية خلال شهور، خبير: الأوقية ستصل لـ5 آلاف دولار في هذا التوقيت

سعر الجنيه الذهب يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

بالأسماء، قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراض وعقارات لتنفيذ الطريق الدائرى بالإسكندرية

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

رسميا، عقوبات كبيرة على بيراميدز بعد أزمة مباراة الأهلي في دوري مواليد 2007

القبض على الملاكم المتهم في حادث دهس أسرة بيفرلي هيلز

وزير المالية الإسرائيلي يعتذر بسبب تصريحاته عن السعودية

أسعار الوحدات السكنية والشاليهات بمشروع مارينا بمبادرة بيتك في مصر

الإدارية العليا تلزم الوطنية للانتخابات بإدراج ضياء الدين داوود في كشوف مرشحي مجلس النواب

قبل أيام من افتتاحه، توفيق عكاشة يوجه رسالة مهمة للحكومة بشأن المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

ديوان عام الجيزة يعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دواء وتطهير للقلوب، تعرف على أذكار المساء وفضلها

دعاء ليلة أول جمعة من جمادى الأول

تفسير رؤية الفندق في المنام وعلاقتها بالخير والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية