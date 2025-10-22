موجة صعود قوية خلال شهور، خبير: الأوقية ستصل لـ5 آلاف دولار في هذا التوقيت

مؤشر الذهب، بالرغم من التراجعات التي سيطرت على أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين، فإن سوق الصاغة ما زال يعيش حالة غير مسبوقة من الاندفاع نحو شراء الذهب، وذلك وسط توقعات بأن تواصل الأسعار صعودها لمستويات قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة.

الإقبال على شراء الذهب

ومن جانبه، يوضح الدكتور نبيل فرج الخبير الاقتصادي، أن ما يحدث في الذهب هو مشهد لافت للانتباه، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المقاطع المصورة تُظهر طوابير طويلة أمام محال الذهب، كما أن اللافت في المشهد أن جيل الشباب أصبح اليوم الأكثر إقبالًا على اقتناء الذهب، سواء عبر المشغولات التقليدية أو من خلال الاستثمار في ما يعرف بـ“الذهب الرقمي”.

شراء السبائك أكثر من المشغولات

وأشار فرج إلى أن الإقبال الحالي يتركز على شراء السبائك أكثر من المشغولات، ما يؤكد أن الهدف استثماري بحت وليس موسميا، موضحا أن الذهب المادي هو خيار الادخار طويل الأجل، بينما الذهب الرقمي يناسب الباحثين عن أرباح سريعة من التداول الإلكتروني.

الفرق بين المدخر والمستثمر

وأضاف، أن الفرق بين النوعين يشبه الفرق بين المدخر والمستثمر، مشيرًا إلى أن الذهب الرقمي أصبح واقعًا ملموسًا على مستوى العالم، لكن التعامل معه يتطلب منصات موثوقة ومعتمدة مثل تلك المتوفرة في الولايات المتحدة ودول الخليج، ومنها السعودية التي بدأت مؤخرًا في تقديم خدمات الذهب الرقمي عبر بنوكها.

الذهب والمنصات الوهمية

وحذر الدكتور نبيل فرج الخبير الاقتصادي، من المنصات غير الموثوقة التي تنتشر على الإنترنت وتستغل اندفاع المستثمرين الجدد نحو هذا المجال، موضحا أن بعض هذه الجهات تفرض رسوما خفية وعمولات مرتفعة عند عمليات السحب أو البيع، ما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمرين الصغار.

كما يتوقع فرج أن تواصل الأونصة الذهبية مسيرتها الصعودية خلال 2026، مع تجاوزها عتبة 4,000 دولار للأونصة.

توقعات تفاؤلية تمتد إلى 5,000 دولار

جدير بالذكر بعض المؤسسات تأخذ النظرة التفاؤلية إلى مستوى أعلى بكثير، ومنها HSBC والتى تتوقع أن يشهد السوق موجة صعود قوية قد تدفع السعر إلى 5,000 دولار للأونصة خلال النصف الأول من 2026، اعتمادا على استمرار شراء البنوك المركزية والطلب الاستثماري المكثف بالإضافة إلى بنك أمريكا الذى زاد من توقعاته مؤخرًا أيضًا لتصل إلى نفس الرقم في 2026، استنادا إلى الزخم المتزايد في تدفقات الأموال إلى الذهب كملاذ آمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.