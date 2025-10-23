فرنسا ترفع مستوى الخطر الوبائي لأنفلونزا الطيور

قررت فرنسا رفع مستوى الخطر الوبائي لأنفلونزا الطيور من معتدل إلى عالي، بعد تسجيل 5 بؤر جديدة من فيروس انفلونزا الطيور عالية الضراوة خلال 10 أيام فى مزارع الدواجن، ما دفع السلطات إلى فرض عزل إلزامي للطيور الداجنة فى جميع أنحاء البلاد.

مسارات الطيور المهاجرة

وأعلنت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية الفرنسية أن القرار جاء نتيجة ديناميكية العدوى فى مسارات الطيور المهاجرة التي تعبر فرنسا، بعد تأكيد وجود إصابات فى الطيور البرية، مما يزيد خطر انتقال الفيروس إلى الطيور الأليفة والمزارع، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

أصحاب المزارع الصغيرة التي تضم أقل من 50 طائرًا

وبحسب القرار الصادر في 17 أكتوبر والمنشور رسميًا في 21 أكتوبر، يُلزم أصحاب المزارع الصغيرة التي تضم أقل من 50 طائرًا بتغطية حظائرهم بشباك واقية، أما في المزارع الأكبر فيجب أن تُحتجز الطيور داخل مبانٍ مغلقة، مع حماية الأعلاف من وصول الطيور البرية وتخزينها في أماكن محكمة الإغلاق.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في إسبانيا، رُصدت خلال عام 2025 14 بؤرة في مزارع الدواجن، و53 حالة في طيور برية، و3 في طيور محتجزة، بحسب بيانات وزارة الزراعة والصيد والتغذية.

تفشٍ لفيروس H5N1 في مزرعة تضم نحو 54 ألف دجاجة

وفي منطقة كاستيا إي ليون، أُعلن مؤخرًا عن تفشٍ لفيروس H5N1 في مزرعة تضم نحو 54 ألف دجاجة في بلدة أتاكينيس (بلد الوليد)، ضمن نطاق المراقبة لبؤرة سابقة في أولمدو.

واتخذت السلطات إجراءات تشمل تجميد حركة الطيور، وذبحها وإتلافها، وإجراء تحقيق وبائي لتحديد مصدر العدوى، إلى جانب تحديد مناطق للحماية والمراقبة.

