ليلة مخيفة لساركوزي في السجن، النزلاء يتوعدونه في الجزء المظلم من فرنسا (فيديو)

أول ليلية لساركوزي في السجن، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مشهد أول ليلة قضاها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في السجن، من خلال مقطع مسرب من سجن "لاسانتي"، بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، والذي يقضي فيه ساركوزي عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات.

المساجين يصرخون ويتوعدون ساركوزي في سجن لاسانتي

ويظهر المقطع أصوات المساجين في سجن "لاسانتي" وهم يصرخون، منادين على اسم رئيس فرنسا السابق ساركوزي، ويقولون له من خلال "زنازينهم" المغلقة: "استيقظ يا ساركوزي.. لقد قتلت القذافي!.. أيضًا قتلت 14 فتاة!.. مرحبًا بك في الجزء المظلم من فرنسا"، باعتبار ما تم تداوله أن ساركوزي تعاون لإسقاط القذافي، برغم تلقيه الملايين من القذافي لدعم حملته الانتخابية لرئاسة فرنسا.

ساركوزي لحظة دخوله السجن برفقة زوجته، فيتو

أثار مقطع صراخ المساجين في سجن لاسانتي على رئيس فرنسا السابق ساركوزي وتوعدهم له، ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أنه على ساركوزي كسب احترامهم وإلا سيعاقبونه داخل "زنزانته".

وعلق عدد من النشطاء قائلين: "ساركوزي، استيقظ! يُظهر مقطع فيديو من السجن جحيم الرئيس الفرنسي السابق الجديد بعد ساعة فقط من بدء عقوبته البالغة خمس سنوات، حيث يُضيء السجناء الأضواء في زنزانته ويصرخون بألفاظ نابية. على ساركوزي الآن أن يكسب احترامهم، وإلا..."

من قصر الحكم في الإليزيه لسجن انفرادي في باريس

وعلق البلوجر جوسبو سكوبيلاند قائلًا: "في مشهد درامي، ينتقل الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي" من قصر الإليزيه إلى زنزانة انفرادية مساحتها 11 مترًا مربعًا في سجن "لا سانتي" بباريس، ليقضي حكمًا بالسجن 5 سنوات بتهمة "التآمر الجنائي" لتمويل حملته الانتخابية عام 2007 بأموال من ليبيا. قصة ساركوزي تذكرة بقاعدة بسيطة: "القانون كالنار، من لعب بها احترق".

سيبقى هذا الفصل في تاريخ فرنسا درسًا يُدرس: السلطة امتياز، لكن المساءلة واجب. تذكر: "الكرسي مهما كان عاليًا، لا يمنح حصانة من المحاسبة".

مقطع يُظهر الليلة الأولى للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي داخل سجن “لاسانتي” قرب باريس،

حيث يُسمع عدد من السجناء وهم يصرخون لمحاولته إيقاظه قائلين:

“استيقظ يا ساركو!

لقد قتلت القذافي!

وقتلت أيضًا 14 فتاة!

مرحبًا بك في الجانب المظلم من فرنسا. pic.twitter.com/vbnwaxsSQx — الموسيقار (@rg1k1) October 22, 2025



ورد البلوجر بتكيسي فقال: "في نفس التاريخ 20 أكتوبر يوم موت القذافي ودخول ساركوزي السجن"

وعلق عدد من النشطاء قائلين: "العزلة والاستفزاز: وضع في جناح العزل (QB4) المخصص "لشخصيات معرضة للخطر" لأسباب أمنية، لكنه لا ينجو من استفزاز السجناء الآخرين الذين يصرخون بألفاظ نابية ويحاولون التقاط صور له من الزنزانات المجاورة.. العقوبة: 5 سنوات سجن نافذ مع غرامة 100 ألف يورو، وقد بررت القاضية " ناتالي غافارينو" الحكم بـ "خطورة الجريمة " كونها "جريمة ضد الدولة والمجتمع".. الروتين القاسي: يسمح له بساعة واحدة يوميًا في ساحة التمرين بمفرده، 2 زيارات أسبوعيًا، ويخطط لكتابة كتاب خلال فترة سجنه".

ليلة مخيفة للرئيس الفرنسي السابق ساركوزي

وعلق البلوجر محمد تومازي "للتاريخ سخريته العجيبة، أخذ رشوة من القذافي وقتله.. بالمناسبة، الطيران الفرنسي ضمن الناتو هو ما حدد موقع القذافي بمنطقة سرت.. بدأت رحلته القضائية التي استمرت 12 عامًا، ليتحول من زعيم دولة إلى سجين رقم 1 في فرنسا".

صورة تعبيرية لساركوزي في زنزانته، فيتو



أما البلوجر عبد الرؤوف محمد فقال: "ليلة مخيفة للرئيس الفرنسي السابق ساركوزي وهو في السجن: "ساركوزي، استيقظ!" بعد ساعة من وصول الرئيس الفرنسي السابق إلى السجن، بدأ السجناء الآخرون يهددونه ويسخرون منه. يُظهر فيديو لهم وهم يسلطون مصباحًا يدويًا على نافذة الزعيم السابق ويصرخون بألفاظ نابية. "أرِ وجهك للكاميرا"، يهتف السجناء. بعد ذلك، تم تعزيز حراسة السجن ووُضع ضابطا شرطة في الزنزانة المجاورة لزنزانة نيكولا ساركوزي. وفقًا لمحاميه، بدأ الرئيس الفرنسي السابق بكتابة كتاب وقد زارته زوجته بالفعل".



