«الديمقراطي الاجتماعي» يعلن قائمة مرشحيه لانتخابات مجلس النواب 2025

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي القائمة الأصلية لمرشحيه في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك ضمن استعداداته النهائية لخوض المنافسة البرلمانية المقبلة.  

وضمت القائمة كلًا من:

1. الأمير عبد القوي أحمد عبد القوي الجزار

2. محمود سامي محمد علي

3. محمود فخر الدين صبحي محمد

4. مها رزق عبد الناصر الطرهوني

5. إيهاب منصور بسطاوي منصور

6. أميرة فؤاد رزق جرجس

7. فريدي صفوت نجيب البياضي

8. سناء أحمد محمد جمال الدين

9. ريهام عبد النبي السيد إبراهيم

 

ويأتي إعلان القائمة عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب اليوم للإعلان عن برنامجه الانتخابي تحت عنوان «نواب 2025»، والذي استعرض خلاله الأجندة التشريعية والسياسية للحزب للفترة من 2025 إلى 2030، متضمنة رؤيته لبناء برلمان فاعل يعبر عن مصالح المواطنين، ويركز على العدالة الاجتماعية، والتعليم الجيد، والرعاية الصحية الشاملة.

وأكد الحزب خلال فعالياته أن تشكيل القوائم الانتخابية جاء وفق معايير واضحة تعتمد على الكفاءة والتنوع والخبرة الميدانية، بما يعكس التزام الحزب بمبادئه في تعزيز التمثيل المدني وتوسيع المشاركة في الحياة السياسية.

