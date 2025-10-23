شيري تكشف عن أول مفهوم عالمي لسيارة SUV متعددة التحولات بـ7 مقاعد

قدّم تشنج سونجتشي، نائب المدير التنفيذي العام لمركز شيري الدولي، أول سيارة "SUV متعددة التحولات بسبعة مقاعد" أمام ممثلي المستخدمين حول العالم ووسائل الإعلام وشركاء العلامة.

قدمت شيري مفهومها المبتكر "6=1"، حيث يمكن بفضل التصميم القابل لإعادة التشكيل وفصل الباب الخلفي تحويل السيارة إلى ست تكوينات مختلفة داخلية وخارجية، لتغطي أكثر من 99% من سيناريوهات التنقل العائلي.

تهدف الفكرة إلى ابتكار "منزل متنقل" يجمع بين دفء العائلة، وأحلام الأفراد، وحرية الاستكشاف وخلال العرض، كشفت شيري بطريقة إبداعية عن ثلاث من هذه التكوينات لأول مرة في العالم، من خلال عرض بصري مميز جمع بين تأثيرات الإضاءة والوسائط الافتراضية.



في وضع SUV كبيرة بسبعة مقاعد، تعيد السيارة تعريف مفهوم "المنزل المتنقل"، بطول 4.9 أمتار وارتفاع داخلي يبلغ 1284 ملم، بحيث يمكن لطفل يبلغ من العمر ست سنوات الوقوف داخلها براحة، ويمكن لكبار السن الدخول والخروج بسهولة دون انحناء – لتقدّم راحة حقيقية لجميع أفراد الأسرة.

وعند الحاجة إلى العمل أو ممارسة الهوايات، تتحول السيارة فورًا إلى نمط الشاحنة مزدوجة المقصورة (Double-Cab Pickup) بفضل هيكل سريع الفصل، وتوفر مساحة تحميل تبلغ 600 لتر مزودة بأربع نقاط تثبيت وحواجز قابلة للتعديل لتأمين الأمتعة – من ألواح التزلج والخيام إلى الزهور ومواد البناء – لتلغي تمامًا معضلة الاختيار بين الركاب وحمولة الأغراض.

أما لعشاق المغامرة، فيأتي نمط التخييم (Camper Mode) ليمنحهم الحرية المطلقة مع منظومة واسعة من الملحقات تشمل مظلات جانبية وخيام سقف قابلة للطي وشاشات ترفيه خلفية ومصدر طاقة خارجي، ومع قدرتها على القيادة في الطرق الوعرة، تمنح هذه السيارة تجربة سفر واستكشاف فريدة تجمع بين الراحة والاعتمادية.

الإبداع المشترك مع المستخدمين: نحو آفاق لا محدودة من الابتكار

يتجاوز هذا الإطلاق مجرد تقديم سيارة جديدة، فهو يرسخ نموذجًا تعاونيًا جديدًا في تطوير المنتجات يغطي دورة التطوير بالكامل.

فقبل مرحلة الإنتاج التجاري، ستدعو شيري المستخدمين حول العالم للمشاركة الفاعلة في عملية الإبداع المشترك – من تصميم الخصائص وضبط منظومة القوة إلى اختيار الاسم وتخصيص منظومة الاستخدام – لتصبح آراء المستخدمين جزءًا مباشرًا من صياغة المنتج النهائي.

ومن المقرر أن تصل السيارة الجديدة إلى الأسواق خلال الربع الثالث من عام 2026، لتقدم للعالم رسالة قوية مفادها أن مستقبل التنقل لن يُعرّف من قبل العلامات التجارية وحدها، بل من خلال التعاون الحقيقي مع المستخدمين أنفسهم.

