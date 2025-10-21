رفع قيمة جائزة أفضل ناشر عربي بمعرض القاهرة للكتاب لـ 2000 دولار

أعلن الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، عن رفع اتحاد الناشرين العرب لمساهمته في جائزة أفضل ناشر عربي لتصبح 2000 دولار.

جاء الإعلان في منشور للدكتور مجاهد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أشار إلى مكالمة هاتفية جرت بينه وبين محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب.

وكانت الجائزة د أعلنت في البداية بقيمة 50 ألف جنيه مصري، مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين العرب.

ووفقًا لما ذكره مجاهد، قرر الاتحاد رفع مساهمته بالجائزة إلى 2000 دولار، في حين ستبقى مساهمة الهيئة المصرية العامة للكتاب عند 25 ألف جنيه مصري. وبهذا، سيحصل الفائز على مبلغ 25 ألف جنيه مصري مقدمة من الهيئة، بالإضافة إلى 2000 دولار مقدمة من اتحاد الناشرين العرب.

جائزة أفضل ناشر عربي

وسبق وأعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب عن إطلاق جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين لعام 2026، وبدء استقبال طلبات التقدم للجائزة خلال الفترة من 26 أكتوبر الجاري وحتى 30 نوفمبر 2025، وذلك يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، عدا يومي الجمعة والسبت، وتبلغ قيمة كل جائزة خمسين ألف جنيه.

وتمنح الجائزة في ستة عشر فرع، تتوزع على النحو الآتي:

ثمانية مجالات أساسية هي: (النقد الأدبي، الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، كتاب الطفل،الكتاب العلمي "الذكاء الاصطناعي"، العلوم الإنسانية "التراث والهوية")، وذلك وفقا لتوصيات اللجنة الاستشارية العليا المعرض، إضافة إلى مجالين مخصصين للشباب تحت سن ٣٥ عامًا، وهما: (الرواية، علوم المستقبل).

كما تمنح ست جوائز أخرى بالتعاون مع عدد من الجهات الثقافية، وهي: جائزة أفضل كتاب في تحقيق التراث (بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية)، جائزة أفضل كتاب مترجم (بالتعاون مع المركز القومي للترجمة)، جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل (بالتعاون مع المركز القومي للترجمة)، جائزة أفضل كتاب في الفنون (بالتعاون مع أكاديمية الفنون)، جائزة أفضل ناشر مصري (بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين)، جائزة أفضل ناشر عربي (بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب).

الشروط والقواعد العامة التقديم

أن يكون العمل طبعة أولى ومن إصدار عام ٢٠٢٥، ويُثبت ذلك برقم الإيداع القانوني.

أن يكون المؤلف مصري الجنسية.

ألا يكون الكتاب مترجمًا، باستثناء أفرع الترجمة المخصصة.

أن يتقدم المؤلف أو الناشر بثلاث نسخ من الكتاب المرشح.

ألا يكون العمل قد حصل على أي جائزة أخرى.

ألا يتقدم للجائزة من فاز بها خلال السنوات الثلاث الماضية.

أما بالنسبة إلى فرع الشباب، فيقدم كتاب غير منشور من قبل، مكتوب على الكمبيوتر، وموقع من الكاتب.

والجديد هذا العام، أنه سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين مع انطلاق فعاليات المعرض، ليتاح للجمهور الاحتفاء بهم طوال أيام الدورة السابعة والخمسين.

