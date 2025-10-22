بعد انتخاب رئيس المجلس وتعيين أمين عام جديد، ضوابط خطة نشاط الشيوخ

يبدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خطة نشاط المجلس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ

وبدأت أولى خطوات عمل مجلس الشيوخ الجديد، بتعيين الأمين العام المستشار أحمد عبد الغني عبد المجيد، خلفا للمستشار محمود إسماعيل عتمان.

إعداد خطة عمل مجلس الشيوخ

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط وضع خطة العمل في بداية كل دور انعقاد عادي.

وتنص المادة 20 على: يضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها.

مكتب الشيوخ يتولى الإشراف على نشاط المجلس واللجان



ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقا لأحكام هذه اللائحة.

كما تنص المادة 21 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها فى شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.

مكتب مجلس الشيوخ يضع جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل

فيما تنص المادة 22 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة، مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الشيوخ، التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية.

ويدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها جدول الأعمال.

ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.



وانتهت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار أحمد عبد الغني عبد المجيد، من تلقي طلبات الأعضاء الراغبين في تعديل عضوية اللجان النوعية.

إجراء تشكيل اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

ومن المتوقع أن تجري انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية يوم الأحد بعد المقبل الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري، والذي يوافق موعد عودة المجلس للانعقاد.

