أندية السعودية تترقب مصير محمد صلاح مع ليفربول بعد أزمة الدكة

تصاعدت التساؤلات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول بعد سلسلة من الأحداث الأخيرة التي أثارت الجدل بين جماهير الفريق ومتابعيه حول العالم.

مصير محمد صلاح مع ليفربول

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يشارك فقط كبديل في الدقيقة 76 من مباراة الأمس، ما اعتبره البعض إشارة إلى تراجع مكانته في حسابات المدرب الهولندي أرني سلوت.

وبعد المباراة مباشرة، قام صلاح بخطوة لافتة على حسابه الرسمي في منصة X (تويتر سابقًا)، حيث أزال صورته بقميص ليفربول من صورة الملف الشخصي، ما أثار موجة واسعة من التكهنات حول نواياه المستقبلية.

هذه التطورات تأتي في وقت ينتهي فيه عقد صلاح مع ليفربول بعد موسم ونصف فقط، مما يفتح الباب أمام احتمالات رحيله سواء في صيف 2026 أو حتى في الانتقالات الصيفية المقبلة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.

ترقب سعودي لمصير صلاخ

وفي المقابل، تترقب أندية الدوري السعودي الموقف عن قرب، في ظل اهتمام متجدد من عدة أندية كبيرة هناك بالتعاقد مع النجم المصري الذي يُعد أحد أبرز الأسماء العربية في تاريخ كرة القدم الأوروبية.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من صلاح أو إدارة ليفربول بشأن هذه التحركات، لكن المؤشرات توحي بأن العلاقة بين الطرفين قد تشهد منعطفًا حاسمًا في الفترة المقبلة، خصوصًا مع استمرار الجدل حول مشاركته ودوره في الفريق.

