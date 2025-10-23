كايلي جينر تودع كلبها "نورمان": "أحبك إلى الأبد"

نشرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي وسيدة الأعمال كايلي جينر، منشورا مؤثرا على موقع التواصل إنستجرام، تعلن فيه عن وفاة كلبها “نورمان” الذي لطالما امتلكته.

كايلي جينر حزينة بعد وفاة كلبها

ونشرت كايلي، سيلًا من الصور الجميلة لكلبها، بالإضافة إلى تحيةٍ صادقةٍ للجرو الذي حصلت عليه لأول مرة في عيد الميلاد، عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.

واعترفت كايلي، أنه مع تقدم نورمان في السن، حاولت أن تُهيئ نفسها لهذه اللحظة، ولكن الآن وقد حانت، وأصبح قلبها محطمًا.

مع ذلك، وجدت كايلي العزاء في معرفة أن أطفالها التقوا به وأحبوه، وختمت تحيتها له بعبارة "أحبك إلى الأبد".

كايلي جينر ترغب في الإنجاب من تيموثي شالاميت

في سياق متصل، ذكرت مصادر مقربة من نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي والمليارديرة، أنها ترغب في الإنجاب من الممثل الشاب تيموثي شالاميت، الذي بدأت مواعدته العام الماضي.

وأكد المصدر المقرب من كايلي جينر، أنها تشعر بالسعادة في علاقتها العاطفية الجديدة، وترغب في إنجاب المزيد من الأطفال من حبيبها الجديد، بعد أن أنجبت مرتين من صديقها السابق ترافيس سكوت، فيما تحدثت كايلي جينر عن مواجهة اكتئاب ما بعد الولادة، مرتين بعد ولادة أطفالها ستورمي وآير.

وقالت كايلي جينر في تصريحات صحفية لمجلة فانتي فير: "لقد اختبرت ذلك.. مرتين، كانت المرة الأولى صعبة للغاية، وكانت الثانية أكثر سهولة، أود أن أقول لهؤلاء النساء الأمهات، ألا يفكرن في الأشياء، وأن يعيشن كل مشاعر تلك اللحظة على أكمل وجه".

تيموثي شالاميت ينتقل للعيش مع كايلي جينر

وأكدت التقارير، أن علاقة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كايلي جينر، والممثل الشاب تيموثي شالاميت، تطورت واتخذت شكل الجدية، كاشفة أن الممثل تيموثي شالاميت، انتقل للعيش مع كايلي جينر في قصرها بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

