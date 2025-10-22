إطلالة صادمة لابنة كيم كاردشيان وكانييه ويست (صور)

ظهرت نورث ويست، ابنة نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان، ومغني الراب كانييه ويست، بإطلالة جريئة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن دافعت والدتها عن حرية ابنتها الكبرى في التعبير عن أسلوبها الشخصي.

ابنة كيم وكانييه بإطلالة غريبة

وظهرت نورث ويست، البالغة من العمر 12 عامًا، بوشوم وجه مزيفة، من ضمنها نجمة تحت عينها اليمنى، فيما كتُب اسمها بخط اليد على خدها الأيسر، وصففت شعرها الأزرق الطويل على شكل ضفائر، ووضعت شبكًا أسود على أسنانها، وحلقة اصطناعية للحاجز الأنفي، وعدسات لاصقة ملونة للعين.

وارتدت ويست ملابس مكونه من قميص أسود فضفاض، وشورت طويل، وحذاء رياضي سميك، وسلاسل فضية متعددة.

وعلقت نورث، على أحد مقاطع تيك توك: "ثقوب وهمية ووشوم وهمية للحياة".

تفاصيل تهديد كانييه ويست لـ كيم كارداشيان

كشف موقع TMZ، أن رسالة التهديد التي وجّهها كانييه ويست إلى كيم كارداشيان، والتي يتهمها فيها باستغلال أطفالهما، ليست سوى حيلة مُصمّمة لإثارة غضب كيم كارداشيان، حيلة بلا أي سند قانوني.

وذكر الموقع الفني في تقرير جديد له، أن كاثي جونسون، محامية كيم كارداشيان، كشفت أن مذكرة الإيقاف والكف، التي قال كانييه انه ارسلها لكيم، والتي تتعلق برعاية وحضانة أطفالهم القُصّر: نورث ويست، وسانت ويست، وشيكاغو ويست، وسالم ويست"، ما هي إلا مجرد خدعة.

كيم كارداشيان تمنع ابنة كانييه ويست من زيارته بسبب أندرو تيت

في تطور جديد، لمشاكل كيم كاردشيان، وطليقها كانييه ويست، منعت كيم كارداشيان ابنتها الكبرى نورث، من الذهاب لزيارة والدها، بعد أن علمت من الحارس الشخصي لكانييه، أن أندرو تيت وشقيقه، في طريقهما لزيارة كانييه ويست، وهو الأمر الذي دفعها لإلغاء زيارة نورث له وإرجاعها للمنزل.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة، من نشر التقارير التي تفيد، بأن كيم كارداشيان، تسعى للحصول على الحضانة الفردية لأطفالها من كانييه ويست، بسبب تصرفاته الغريبة، التي كان أخرها، وضع اسم ابنته نورث في إحدى أغاني ديدي، وهو الأمر الذي حاربته كيم قضائيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.