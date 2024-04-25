ترافيس سكوت يسخر من خبر حمل كايلي جينر من تيموثي شالاميت

كايلي جينر ، علق الرابر العالمي ترافيس سكوت، على خبر حمل حبيبته السابقة، ووالدة أولاده، كايلي جينر، من تيموثي شالاميت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

ونشر ترافيس سكوت، صورة لخبر حمل كايلي جينر من تيموثي شالاميت، وعلق عليها ساخرًا، بكلمة واحدة “bruhhh”، وهي كلمة تعبر عن السخرية والاستهزاء.

وانتشر في الساعات الأخيرة، خبر حمل كايلي جينر من الممثل تيموثي شالاميت، فيما لم يؤكد الثنائي الخبر أو ينفياه.

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تيموثي شالاميت ينتقل للعيش مع كايلي جينر

وكشفت تقارير صحفية، أن علاقة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، والممثل الشاب تيموثي شالاميت، تطورت واتخدت شكل الجدية.

وادعت التقارير الجديدة، أن الممثل تيموثي شالاميت، انتقل للعيش مع كايلي جينر في قصرها بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

ترافيس سكوت يهاجم ويسخر من كايلي جينر

هاجم الرابر الأمريكي، المليارديرة ووالدة أبنائه كايلي جينر، في ألبومه الجديد، تحديدًا أغنية "Meltdown".

وسخر ترافيس سكوت، من الممثل العالمي تيموثي شالاميت صديق حبيبته السابقة ووالدة أبنائه في أغنية Meltdown، قائلا: “لن تجدين نيران ساخنة مثلي، حرق رياضي مثل السعرات الحرارية، ابحثي عن شعلة أخرى / ساخنة مثلي”.

كايلي جينر تواعد تيموثي شالاميت

وذكرت مصادر مقربة من نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي والمليارديرة، أنها ترغب في الإنجاب من الممثل الشاب تيموثي شالاميت، الذي بدأت تواعده مؤخرا.

وأكد المصدر المقرب من كايلي جينر، أنها تشعر بالسعادة في علاقتها العاطفية الجديدة، وترغب في إنجاب المزيد من الأطفال، من حبيبها الجديد، بعد أن أنجبت مرتين من صديقها السابق، فيما تحدثت كايلي جينر عن مواجهة اكتئاب ما بعد الولادة، مرتين بعد ولادة أطفالها ستورمي وآير.

وقالت كايلي جينر في تصريحات صحفية لمجلة فانتي فير: "لقد اختبرت ذلك.. مرتين، كانت المرة الأولى صعبة للغاية، وكانت الثانية أكثر سهولة، أود أن أقول لهؤلاء النساء الأمهات، ألا يفكرن في الأشياء، وأن يعيشن كل مشاعر تلك اللحظة على أكمل وجه".

كايلي جينر تتحدث عن الأعمال والأمومة

وتحدث كايلي جينر، في أحدث حوارتها مع مجلة، InterviewMag، عن مدى صعوبة النجاح كسيدة أعمال، وأم في نفس الوقت، قائلة:"لم يكن لدينا أي شخص يساعدنا.. واعتقدت أمي أنني سأظل عالقة في أدوات الشفاه في مرآبي لبقية حياتي.. ولكنني جازفت وكنت واثقة من نجاحي".



وذكرت كايلي خلال حوارها، علاقتها المعقدة مع صديقتها، جوردين وودز، موضحة أنها لم تقطع علاقتها بالكامل معها، بعد اكتشاف خيانتها مع حبيب شقيقتها، قائلة:"أنا وجوردين، بقينا دائمًا على اتصال على مر السنين وكنا نلتقي في منزلي ونتحدث ونتحدث في كل شيء.. نحن لم نقطع بعضنا البعض تمامًا، وفي أحد الأيام، بطبيعة الحال، كنا نريد الحصول على السوشي، ولا نريد الاختباء بعد الآن".



وأكدت كايلي، عدم تهاونها فيما يتعلق الأمر بالحفاظ علي أمن أبنائها، فقالت في حوارها:"لديَّ حارسان أمنيان متناوبان لهما، وقد ظلا معي لمدة تزيد عن خمس سنوات، وفي الواقع “ستورمي” تكن لهم الكثير من الحب، وأنا دائما أقول لرجالي، ألا يجعلوا الأمر جديًا، حتى تكون لديهم علاقة جيدة مع أبنائي، أحاول أن أفهم ذلك أيضًا، لأنني لم أتمتع بالأمن مطلقًا في صغري، لذلك لا أعرف كيف يبدو الأمر، لكنني أحاول أن أجعل الأمر طبيعيًا، وودودًا قدر الإمكان".

كايلي جينر: أمي راهنت على فشل علامتي التجارية

كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي وسيدة الأعمال، كايلي جينر، أن والدتها، كريس لم تعتقد أن خط مكياجها سيكون ناجحًا، وراهنت أنها ستظل عالقة، في مرأب منزلها، من منتجات التجميل الخاصة بها لبقية حياتها.

كايلي جينر تنافس كيم وكلوي كارداشيان

كشفت تقارير صحفية، أن نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي وسيدة الأعمال الناجحة، كايلي جينر، تنوي منافسة، كلا من شقيقتيها كيم وكلوي كارداشيان، عبر إطلاقها مجموعة أزياء جديدة.

وأكدت التقارير الصحفية، أن المليارديرة كايلي جينر البالغ من العمر 26 عامًا، وقعت بالفعل عقدًا مع Jens، وEmma Grede، فريق الأزياء الثنائي الذي يقف خلف مجموعة Skims الناجحة والمعروفة عالميا، ومجموعة،Good American، الخاصة بخط إنتاج مجموعة أزياء الجينز الناجحة الخاصة بشقيقتها كلوي كارداشيان.

وقالت المصادر المقربة من عائلة الكاردشيان، عن المنافسية الجديدة، بين الشقيقات،:"جميع فتيات الكاردشيان، لديهن رؤيتهن الخاصة.. إنهن يلهمن، ويضربن، بعضهن البعض.. إنهن جميعًا مختلفات ومستقلات للغاية، لكنهن يقدمن لبعضهن البعض الكثير من النصائح أيضًا".

اكتئاب كايلي جينر

كشف المليارديرة ونجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كايلي جينر 24 عاما، عن معاناتها مع اكتئاب ما بعد الولادة، للمرة الأولى عندما شاركت تجربتها مع الاكتئاب بعد ولادة ابنها الثاني “وولف”، في فيديو عبر خاصية “الإستوري” في حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات والصور “إنستجرام”.

اكتئاب ما بعد الولادة

ووصفت سيدة الأعمال كايلي جينر تجربة ولادة طفلها الثاني بالصعبة للغاية، قائلة: "أردت فقط أن أقول للأمهات إن تجربتي مع ما بعد الولادة لم تكن سهلة أبدًا عقليًا وجسديًا وروحيًا، خاصة هذه التجربة، فهي كانت أصعب مما كانت عليه مع ابنتي الأولى، الموضوع جنوني، ولم أرد أن أعود لحياتي الطبيعية من دون قول ذلك، خاصة وأن البعض يستهين بموضوع اكتئاب ما بعد الولادة، من الطبيعي أن لا أكون بخير مع هذه التجربة، ودائمًا ما أذكر نفسي أن عليّ التوقف عن الضغط علي نفسي.. وأذكر نفسي دائمًا بأنني صنعت إنسانًا كاملًا، ولدًا جميلًا يتمتع بصحة جيدة ".

واختتمت كايلي جينر رسالتها لمتابعيها عبر موقع “انستجرام” قائلة: "علينا أن نتوقف عن ممارسة الضغط على أنفسنا..وعلى جسدنا.. وحتى على عقلنا للعودة إلى الوضع الطبيعي بسهولة".

أم وسيدة أعمال

ولدي كايلي جينر سيدة الأعمال ونجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 24 عامًا، طفلين من صديقها السابق المغني الأسمر ترافيس سكوت “ستورمي” 4 سنوات، و“وولف” الذي ولد يوم 2 فبراير 2022، وفازت كايلي جينر منذ عامين بلقب أول مليارديرة عصامية تحت سن 20 عاما، بعد المكاسب التي حققتها شركة التجميل التي أنشأتها منذ عدة سنوات Kylie Cosmetics.