الأربعاء 22 أكتوبر 2025
محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا برلمانيا دنماركيا

محافظ شمال سيناء
استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، وفدًا من لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان الدنماركي برئاسة النائب كريستيان فريس باج.

 

تضمنت الزيارة تفقد معبر رفح البري، حيث استمع الوفد إلى شرح عملي وميداني حول آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر المعبر، كما تفقد شاحنات الإغاثة والمساعدات أمام المعبر، في تأكيد واضح على الدور المصري الفعّال على أرض الواقع في إدارة وتنظيم الجهود الإنسانية.

كما اصطحب المحافظ الوفد إلى مخازن الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، واطلعوا على آلية استقبال وتخزين وتكويد المساعدات القادمة إلى شمال سيناء عبر المسارات البرية والبحرية والجوية تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة، في مشهد يعكس حجم الجهد المصري العملي والمستمر في تنسيق وتسيير حركة المساعدات.

محافظ شمال سيناء يتفقد مصنع البلاستيك بالمنطقة الصناعية ببئر العبد تمهيدًا لافتتاحه

ياسر جلال: السيسي حمى القضية الفلسطينية وحدود سيناء ونفخر بقيادته الوطنية

وأشاد أعضاء الوفد البرلماني بالدور المصري وجهود محافظة شمال سيناء في دعم الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدين تقديرهم لجهود مصر الملموسة والعملية في دعم الاستقرار بالمنطقة.

