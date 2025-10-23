الخميس 23 أكتوبر 2025
الصين ترفض العقوبات الأمريكية الجديدة وتندد بـ"الدبلوماسية القسرية" ضد شركاتها

الصين
الصين

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، رفضها القاطع للعقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على شركات صينية بزعم تعاملها مع قطاع النفط الروسي، مؤكدة أن بكين "تعارض بشدة العقوبات الأحادية الجانب".

وقالت الوزارة في بيان رسمي: إن "الدبلوماسية القسرية التي تمارسها واشنطن تنتهك القانون الدولي ومعايير العلاقات الدولية"، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تضر بالاستقرار الاقتصادي العالمي وتقوض الثقة المتبادلة بين الدول.

وجددت الخارجية الصينية استنكارها الشديد ومعارضتها لهذه العقوبات، داعية الولايات المتحدة إلى رفع القيود المفروضة فورًا والتوقف عن استخدام العقوبات كأداة ضغط سياسي لتحقيق أهدافها الجيوسياسية.

