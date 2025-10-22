أحمد السعدني يكشف موعد عرض مسلسله مع دينا الشربيني

كشف الفنان أحمد السعدني، عن موعد عرض مسلسله الجديد لا ترد ولا تستبدل مع دينا الشربيني وقال إنه من المقرر عرضه أخر العام الجاري.

أحمد السعدني يكشف عن موقفه من المشاركة في رمضان 2026

وعن موقفه من رمضان 2026، قال أحمد السعدني في تصريحات تلفزيونية: معتقدش أني هشارك في موسم رمضان 2026، حاسس اني عايز اخد نفسي شوية ولكن أنا عامل دور جديد عليا في مسلسل لا ترد ولا تستبدل.

وكان كشف الفنان أحمد السعدني عن سبب بكائه في فيلمه “ولنا في الخيال حب” مع ميان السيد، مؤكدا أن السيناريو يشبه قصة حياته كثيرا.

وقال السعدني في تصريحات لبرنامج Et بالعربي: وأنا بقرأ السيناريو كنت بدمع فهو قريب مني أوي والمشروع الأقرب إلى قلبي يمكن في حياتي".

بينما قالت مؤلفة الفيلم سارة رزيق في نفس اللقاء: "في حاجة أنا مكنتش مدركاها وأنا بحكي لأحمد السيناريو إنه شبه قصة حياته فعلا وفي اللحظة دي أدركت أنه مفيش غيره هيكون حقيقي وهو بيعمل الدور".

