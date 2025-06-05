محمود السعدني يرثي شهداء نكسة يونيو 1967

في مجلة صباح الخير 1967 وبعد هزيمة الجيش في سيناء وسقوط الشهداء من أبناء مصر غدرا وعدوانا في يوم الخامس من يونيو 1967 كتب الصحفي محمود السعدنى مقالا يرثي فيه شهداء النكسة الأبرار قال فيه:

حسرة وحزن وألم وقلب موجوع يعتصر دما، ورغم أي شيء ورغم كل شيء لابد من وقفة قصيرة لنذكر شهداء مصر هؤلاء الجنود البواسل ضباطا وعساكر..الذين جادوا بأرواحهم وشبابهم وخضبوا بالدم الطاهر الشريف رمال الصحراء.

اصطفاف في خشوع

تعالوا جميعا أبناء مصر نصطف في خشوع لنؤدي صلاة الغائب على الشهيد البطل الذي مات في عمر الورد وسط الهول والجحيم، ولهيب النار، وفي صحراء بعيدة محرقة وضد أساطيل جوية -تسد عين الشمس- وقوات برية مزودة بسلاح حلف الأطلنطي وتابعة لجيش الأمريكان.

مؤامرة عالمية محبوكة

تعالوا جميعا أبناء مصر نقف لحظة صمت لنذكر هؤلاء المجهولين البواسل الذين سقطوا في مصيدة مؤامرة عالمية محبوكة الأطراف، نسجتها أصابع الاستعمار العفية المفترية، ومع ذلك لم يخافوا الموت بل هجموا عليه واحتضنوه.

أروع قصص الفداء

عشرات ومئات الأبطال من أبناء مصر سقطوا هنا وهناك واستشهدوا في أشرف معركة بعد حرب أشد هولا من حرب التتار، وبذلوا الدم بعد أن سجلوا أروع قصص البطولة والفداء، قصص أنا استمعت إلى بعضها من الجنود العائدين من خط النار، وعندما يأتي الوقت وتذاع هذه القصص على الناس سيعرف شعبنا البطل أي امتحان عصيب ورهيب اجتازته قواتنا المسلحة ضد قوى رهيبة اجتمعت كلها واتحدت واتفقت كلها على ضرب جيشنا ضربة قاسمة وأخيرة حتى لا تقوم للعرب قائمة وحتى يكون الأمر لهم وحدهم.. لكن هيهات.. لم تكن معركة سهلة ولم تكن سيناء أرض فضاء، لكنهم واجهوا معارك ضارية دامية يشاب لهولها فلم تكن المعركة متكافئة.

يا شعب مصر أبناؤكم في خط النار صبغوا رمال الصحراء بالدم وحاربوا معركة وحشية وماتوا فيها دفاعا عن الحياة، وغدا عندما تحرر سيناء ينبغي علينا حين نمشى على أرضها أن نخفف الوطأ..فقد سالت عليها أطهر الدماء وسقط على أرضها كثير من الأبناء، وكانوا خير الأبناء وخير الأبطال والأجناد.

تقدير واحترام لكل شهيد

أبناء مصر: هيا بنا جميعا نحني الرؤوس لحظة واحدة تقديرا وتعظيما وإجلالا لكل شهيد سقط في أرض المعركة، ولنذرف عليهم دمعة حزن..لكنها دمعة وفاء، ونقسم أننا لن نهدأ ولا نرتاح إلا إذا أخذنا بثأر شهدائنا وقتلنا أعدائنا ورفعنا راية أوطاننا.

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