في ذكراه الأولى.. أفلام ندم عليها صلاح السعدنى

صلاح السعدنى، ممثل مصرى جميل يمتلك من البراعة الفائقة فى تجسيد الأدوار سواء فى السينما أو المسرح أو الدراما، جاءت بدايته مع الدراما لكنه قدم مجموعة كبيرة من الأفلام لم يحصل على البطولة فيها إلا فى عدد قليل منها، لكنها أدوارا تركت علامات فى السينما المصرية.



عن أدواره فى السينما يقول صلاح السعدني: أنا أول شاب وسيم في السينما لكن اعترف بأمانة أنه لم يكن في ذهني حين بدأت العمل فى السينما نموذج فناننا القدير الوسيم حسين صدقي كي أكون نجما مثله، إنما أحببت دائما ذكي رستم وحسين رياض واستهواني محمود مرسي أعشق هذا النوع من الممثلين، أن الفن مشوار صعب لكنه استهوانى، ولا تهمنى الشهرة قدر إجادة ونجاح أدوارى.

البداية مع نيازى مصطفى

عن بدايته السينمائية يقول صلاح السعدنى: كانت البداية عام 1966 من خلال فيلم " الليل،" وكان مخرجه نيازي مصطفى قد شاهدني في مسلسل لا تطفئ الشمس، فأرسل إلي لتجسيد الشخصية التي كان مرشحًا لتجسيدها الفنان حسن يوسف. أديت شخصية تلميذ في مدرسة الصنايع الثانوية، أيام ثورة عمال السكة الحديد على الاحتلال البريطانى، الفيلم من تأليف كمال إسماعيل، وحصلت عنه على جائزة التمثيل في مسابقة الجامعة العربية للأفلام الوطنية.

صلاح السعدنى مع نور الشريف فى أغنية على الممر



شارك صلاح السعدنى فى فيلمين سينمائيين جاء ضمن قائمة أفضل 100 فيلم سينمائي بتاريخ السينما المصرية بحسب استفتاء النقاد عام 1996 وهما فيلم "الأرض" عن رواية عبد الرحمن الشرقاوى وفيلم "أغنية على الممر" إخراج على عبد الخالق.

صلاح وعادل فى أحد المشاهد



عمل صلاح السعدنى مع المخرج يوسف شاهين فى فيلم " الأرض " وكانت أول اكتشافه فى دور علوانى، يقول صلاح السعدنى: كنت أقوم بدور البطل فى مسرحية "زهرة الصبار" مع القديرة سناء جميل، وحضر يوسف شاهين بالصدفة لمشاهدتها فأعجبه أدائي وطلب مقابلتي بعد العرض. بعد هذا اللقاء، واظبت على زيارته، وكان يستعد لتقديم فيلم الأرض عام 1970، الذي شكل بداية علاقتي الحقيقية بالسينما. بدأت تعلم الثقافة السينمائية على يد يوسف شاهين وكنت أسأله عن كل صغيرة وكبيرة في تقنيات السينما ونوع الكاميرات وارتفاعها، وكان سعيدًا بحرصي على التعلم، ثم قدمت معه مشهد صغير فى فيلم " اليوم السادس " كضيف شرف حبا فى يوسف شاهين، وفى " المهاجر " طلب مني التفرغ التام للفيلم وبالفعل بدأنا التصوير ثم توقفنا ولم يتصل بى يوسف شاهين ثانية إلى أن عرض على مسلسل أرابيسك الذى استهواني جدا فلم أقاوم إغراء أسامة أنور عكاشة.



من أفلام صلاح السعدنى أيضا: الرصاصة لا تزال في جيبي، شقة في وسط البلد،، حكمتك يارب، طائر الليل الحزين، الشيطان يغنى، درب سعادة، كونشرتو، جبروت امرأة، زمن حاتم زهران، أولاد الأصول، ملف فى الاداب مع عاطف الطيب الذى حصل فيه على جائزة جمعية الفيلم عام 1985 وغيرها.

اعتزاز بتجربة عاطف الطيب

يقول صلاح السعدنى عن الأفلام التي يعتز بها في مسيرته السينمائية: أعتز بتجربتي مع عاطف الطيب فى فيلم ملف فى الآداب، وبفيلم كونشرتو درب سعادة مع أسماء البكري، وأحلام صغيرة مع خالد الحجر وزمن حاتم زهران مع محمد النجار.

أفلام يندم عليها السعدنى

من الأفلام التى يندم على عدم مشاركته فيها يقول صلاح السعدنى: للأسف ندمت على ترك فيلم المواطن المصرى مع صلاح أبو سيف رغم أني كنت أتمنى العمل معه، لكنه عرض عليّ دور الموظف الذي أداه بعد ذلك حسن حسني ووجدت أنه غير ملائم لي، كذلك رفضت المشاركة في الهروب مع أحمد زكي، والدنيا على جناح يمامة الذي كنت سأؤدي فيه دور حبيب ميرفت أمين الذي أداه يوسف شعبان، كذلك فيلم يوم حلو ويوم مر مع خيري بشارة.

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