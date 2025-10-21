الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
خارج الحدود

رئيس كولومبيا يتهم ترامب بالسعي لغزو فنزويلا

الرئيس الكولومبي
الرئيس الكولومبي بيترو غوستافو

انتقد الرئيس الكولومبي بيترو غوستافو، الإجراءات الأمريكية ضد فنزويلا، متهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسعي إلى غزو فنزويلا بحجة مكافحة تهريب المخدرات للسيطرة على نفطها.

استخدام القوة المفرطة

وقال غوستافو: "إنه (ترامب) يستعد لغزو فنزويلا. هذا ليس بسبب تجارة المخدرات، هذه كذبة.. هذه مجرد ذريعة لمهاجمة فنزويلا لأنهم (الولايات المتحدة) يريدون السيطرة على النفط".

كما اتهم بيترو الولايات المتحدة باستخدام "القوة المفرطة" بعد أن أدت ضربات على سفن فنزويلية إلى مقتل 27 شخصا. مشددا على أن هذه الأفعال تنتهك القانون الدولي.

مكافحة تهريب المخدرات

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في 19 أغسطس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لنشر "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمكافحة تهريب المخدرات، دون استبعاد إمكانية شن عملية عسكرية في فنزويلا.

واستخدمت الولايات المتحدة جيشها في سبتمبر مرارا لتدمير قوارب يزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.

وذكرت شبكة "إن بي سي" أن الجيش الأمريكي يعمل على خيارات لاستهداف مهربي المخدرات داخل فنزويلا، والتي قد تبدأ في غضون أسابيع.

الرئيس الكولومبي ترامب فنزويلا غزو سواحل فنزويلا

