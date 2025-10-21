رئيس كولومبيا يتهم ترامب بالسعي لغزو فنزويلا

انتقد الرئيس الكولومبي بيترو غوستافو، الإجراءات الأمريكية ضد فنزويلا، متهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسعي إلى غزو فنزويلا بحجة مكافحة تهريب المخدرات للسيطرة على نفطها.

استخدام القوة المفرطة

وقال غوستافو: "إنه (ترامب) يستعد لغزو فنزويلا. هذا ليس بسبب تجارة المخدرات، هذه كذبة.. هذه مجرد ذريعة لمهاجمة فنزويلا لأنهم (الولايات المتحدة) يريدون السيطرة على النفط".

كما اتهم بيترو الولايات المتحدة باستخدام "القوة المفرطة" بعد أن أدت ضربات على سفن فنزويلية إلى مقتل 27 شخصا. مشددا على أن هذه الأفعال تنتهك القانون الدولي.

مكافحة تهريب المخدرات

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في 19 أغسطس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لنشر "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمكافحة تهريب المخدرات، دون استبعاد إمكانية شن عملية عسكرية في فنزويلا.

واستخدمت الولايات المتحدة جيشها في سبتمبر مرارا لتدمير قوارب يزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.

وذكرت شبكة "إن بي سي" أن الجيش الأمريكي يعمل على خيارات لاستهداف مهربي المخدرات داخل فنزويلا، والتي قد تبدأ في غضون أسابيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.