فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم الخميس

ينظم مهرجان الجونة السينمائي اليوم الخميس 23 أكتوبر الجاري، العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية وعروض الأفلام المتنوعة، وذلك ضمن برنامج الدورة الثامنة من المهرجان. 

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم الخميس 

 12:00  مساء..  حلقة نقاشية "صناعة الأغاني للسينما والدراما" مع منة القيعي وأحمد طارق يحيى.. مسرح الجزيرة.

4:00 مساء.. حفل ختام وتوزيع جوائز سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام.. البلازا

عروض أفلام مهرجان الجونة 

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي، وتحت شعار “سينما من أجل الإنسانية” يعد منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًّا قويًّا.

وتضم دورة هذا العام أكثر من 80 فيلمًا استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية، ويقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230,000 دولار أمريكي.

إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور لسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تُسلط الضوء على الأفلام التي تُناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.

