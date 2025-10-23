جامعة الإسكندرية تشارك في معرض الخليج الثامن عشر للتعليم بجدة

شاركت جامعة الإسكندرية بمعرض الخليج الثامن عشر للتعليم والتدريب، الذي أُقيم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يومي ٢٢ و٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥، بمشاركة واسعة من الجامعات المصرية والعربية والخليجية والأجنبية، وبحضور ممثلين عن وزارة التعليم العالي السعودية، ووزارة التعليم العالي المصرية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بسلطنة عمان.

يأتي ذلك في إطار جهود جامعة الإسكندرية للتعريف ببرامجها الأكاديمية الدولية.

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص جامعة الإسكندرية على تعزيز حضورها الإقليمي والدولي، ودعم جهود الدولة المصرية في تسويق التعليم العالي المصري وجذب المزيد من الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية.

افتتح فعاليات المعرض الدكتور أحمد عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية للوافدين، والدكتور أحمد سعيد فهيم، الملحق الثقافي المصري بسفارة جمهورية مصر العربية في المملكة العربية السعودية.

وقد شهد جناح جامعة الإسكندرية إقبالًا كبيرًا من طلاب المرحلة الثانوية بالسعودية وأولياء أمورهم.

وقدّمت الدكتورة هالة مقلد المدير التنفيذى لإدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بجامعة الإسكندرية، والدكتور مصطفى السقيلي مساعد المدير التنفيذى، عرضًا تفصيليًا لبرامج وكليات الجامعة، وبرامج الدرجات العلمية المشتركة والمزدوجة التي تنفذها الجامعة بالتعاون مع الجامعات العالمية المرموقة، والتي تُعد من أبرز نماذج التعليم المبتكر والجاذب للطلاب من مختلف الدول.

وأشارت الدكتورة هالة مقلد إلى أن مشاركة جامعة الإسكندرية في هذا المعرض تأتى فى إطار توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، بضرورة التوسع في الأسواق التعليمية الخليجية، وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب العرب الراغبين في الالتحاق ببرامج دراسية ذات جودة عالمية داخل مصر، مشيرةً إلى أن جناح الجامعة شهد اهتمامًا ملحوظًا ببرامج الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والطب، وطب الأسنان والهندسة، وإدارة الأعمال، وكذلك برامج الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.

وأضافت أن المعرض أتاح فرصة مميزة للتفاعل المباشر مع الطلاب وأولياء الأمور، والإجابة عن استفساراتهم حول شروط القبول، ونظام الدراسة، والمزايا الأكاديمية والخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين، مؤكدة حرص الجامعة على تقديم تجربة تعليمية متكاملة وفقًا للمعايير الدولية.

