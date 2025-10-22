زيزو يقترب من الصدارة، ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ11

ترتيب هدافي الدوري المصري، واصل صلاح محسن لاعب المصري البورسعيدي تصدر جدول هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ 11.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ 11

1- صلاح محسن، المصري، 5 أهداف



2- عمر الساعي، المصري، 4 أهداف



2- أحمد فاروق، وادي دجلة، 4 أهداف



2- عبد الرحيم دغموم، المصري، 4 أهداف



2- تريزيجيه، الأهلي، 4 أهداف

3- أحمد حامد شوشة، غزل المحلة، 3 أهداف

3- فادي فريد، الاتحاد السكندري، 3 أهداف



3- محمد السيد شيكا، كهرباء الإسماعيلية، 3 أهداف



3- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 3 أهداف

3- بابي بادجي، سموحة، 3 أهداف



3- صديق أوجولا، سيراميكا كليوباترا، 3 أهداف



3- منذر طمين، المصري، 3 أهداف



3- عدي الدباغ، الزمالك، 3 أهداف



3- أحمد سيد زيزو، الأهلي، 3 أهداف



3- أحمد ياسر ريان، البنك الأهلي، 3 أهداف

نتائج مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري

وادي دجلة 1-2 مودرن سبورت

المقاولون العرب 1-1 إنبي

غزل المحلة 1-0 كهرباء الإسماعيلية

الجونة 3-0 البنك الأهلى

الإسماعيلى 3-1 حرس الحدود

زد 2-1 بتروجيت

سيراميكا 2-0 الطلائع

بيراميدز 2-0 فاركو

الأهلى 2-1 الاتحاد السكندري

المصري البورسعيدي 0-0 سموحة

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.