الأربعاء 22 أكتوبر 2025
حوادث

إصابة 5 أشخاص في حريق مخزن كرتون بالقليوبية

أُصيب 5 أشخاص بحالات اختناق وجروح بسيطة، إثر نشوب حريق داخل مخزن كرتون بمنطقة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده دون وقوع أي وفيات.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد باندلاع حريق داخل مخزن كرتون تبلغ مساحته نحو ألف متر تقريبًا بمنطقة الجبل الأصفر.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العميد هشام صالح، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران التي التهمت نحو 30 مترًا فقط من مساحة المخزن قبل امتدادها لباقي الأجزاء.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب في عدد من بكرات الكرتون داخل المخزن، وتمت السيطرة عليه بالكامل، فيما تواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيق في الواقعة لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.

