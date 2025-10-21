انخفاض يصل إلى 125 ألف جنيه، أسعار ومواصفات سيارات بيجو 5008 موديل 2026

سيارات بيجو، تراجعت منذ قليل سيارات بيجو داخل السوق المصري بالتزامن مع منتصف شهر أكتوبر الجاري لعام 2025، وشمل التراجع سيارات بيجو 5008 موديل 2026 بقيمة تتراوح بين 110 و125 ألف جنيه لبعض الفئات.



أسعار سيارات بيجو 5008 موديل 2026



وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية بيجو، كافة الموزعين المصريين والتجار بأسعار سيارات بيجو داخل السوق المصري ونرصدها في التقرير التالي:-

يصل سعر الفئة الأولى نحو 2 مليون و175 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و285 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثانية 2 مليون و450 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و575 ألف جنيه



حصلت سيارات بيجو 5008 علي محرك 4 سلندر، سعة 1600 سى سى ينتج قوة 165 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك".



ويصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.



