حوادث

رئيس النيابة الإدارية يبحث مع محافظ الإسكندرية سبل تعزيز التعاون المشترك

رئيس هيئة النيابة
رئيس هيئة النيابة الإدارية يلتقي محافظ الإسكندرية

استقبل الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية، بمقر ديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء، المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.

 شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، تحقيقًا للتكامل بين مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية، كما تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

وقد رافق رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال الزيارة، المستشار خيري معوض، والمستشار عبد الراضي الكاشف عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، حيث كان في استقبالهم وفدًا من قيادات النيابة الادارية بالإسكندرية تتقدمهم المستشارة هدى عيسى مديرة المكتب الفني بالإسكندرية، وبصحبتها كل من المستشار وليد حسام الدين مدير نيابة الإدارة المحلية بالأسكندرية - القسم الأول، والمستشار صالح سليم - مسئول شئون مقر مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية، وعددًا من قيادات المحافظة يتقدمهم اللواء أحمد حبيب  السكرتير العام المساعد.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يلتقي محافظ الإسكندرية ويزور النادي البحري للنيابة الإدارية
رئيس هيئة النيابة الإدارية يلتقي محافظ الإسكندرية ويزور النادي البحري للنيابة الإدارية


ثم توجه، والوفد المرافق له لمجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية، حيث التقى بالسيدات والسادة مديري وأعضاء النيابات الإدارية بالإسكندرية تتقدمتهم المستشارة منى الجزيري - مديرة فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية، وخلال  اللقاء أعرب عن تقديره لما يبذله الأعضاء من جهدٍ لتحقيق رسالتهم السامية في مكافحة الفساد المالي والإداري وإعلاء سيادة القانون، وفي ختام اللقاء تفضل بإهداء درع النيابة التذكاري للمستشار حمدي سالم- عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية السابق، تقديرًا لمسيرة عطائه التي اكتملت العام الجاري، ومن جانبه قام  المستشار محمد السملاوي- رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية بإهداء درع النادي التذكاري، للمستشار رئيس الهيئة، وقيادات النيابة الإدارية الحضور.

وعقب ذلك قام والوفد المرافق له بزيارة النادي البحري لمستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية، حيث كان في استقبالهم المستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي يتقدمهم المستشار سعد النزهي - رئيس مجلس إدارة النادي، حيث تفقد سيادته لمقر النادي، وأشاد بما يقدمه من خدمات متميزة للأعضاء وفي ختام اللقاء قام المستشار سعد النزهي - رئيس مجلس إدارة النادي، بإهداءه، وقيادات النيابة الإدارية المرافقين درع النادي التذكاري.

