رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

تقدم المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن كافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولقواتنا المسلحة الباسلة، وشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

شاهدة على ما قدمه رجال القوات المسلحة من ملحمة تاريخية

وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية أن هذا اليوم العظيم ستظل ذكراه شاهدة على ما قدمه رجال القوات المسلحة من ملحمة تاريخية، ضاربين أروع الأمثلة في التضحية والفداء دفاعًا عن أرض الوطن وكرامة شعبه؛ لتبقى دومًا مصدر إلهام للأجيال القادمة، وعلامة مضيئة في صفحات التاريخ. 

 

داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر الغالية قيادةً وشعبًا وجيشًا، وأن يُنعِم على وطننا الغالي بالأمن والأمان.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

