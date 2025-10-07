النيابة الإدارية تختتم فعاليات الدورة التدريبية للتحول الرقمي

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية لتنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي وبرامج التحول الرقمي لأعضاء النيابة الإدارية من درجة نائب رئيس هيئة، والتي جرى عقدها خلال الفترة من ٥ – ٧ أكتوبر الجاري، بمقر مركز التدريب القضائي بالقاهرة الجديدة.

واستهلت فعاليات الختام بكلمة مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بالحضور ونقل إليهم تحيات المستشار رئيس الهيئة وتمنياته لهم بالتوفيق، كما وجه الشكر لمدير وحدة التحول الرقمي، على تعاونه المثمر في تنسيق هذه الدورة الهامة لما لها من دور فاعل في تيسير الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.

وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاضرات جاءت كالآتي:

"أساسيات الحاسب الآلي والتطبيقات المكتبية"، وتفضلت بإلقائهم المهندسة/ هبة عز الدين – بوحدة التحول الرقمي.

"آليات تطبيق منظومة التحول الرقمي في المكاتب الفنية وإدارة الدعوى التأديبية"، وتفضل بإلقائها المستشار/ محمود حمدي – عضو وحدة التحول الرقمي.

وفي ختام فعاليات اليوم، تم تسليم المتدربين شهادات المشاركة في الدورة التدريبية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية

المستشار محمد سمير

