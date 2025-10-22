الأربعاء 22 أكتوبر 2025
رياضة

معا نكتب التاريخ، رسالة حماسية من جماهير الأهلي للمدير الفني الجديد

وجهت جماهير النادي الأهلي رسالة دعم وتشجيع للمدير الفني الجديد، الدنماركي ييس توروب، قبل ظهوره الأول مع الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك قبل مواجهة الاتحاد السكندري المرتقبة بعد قليل.

ورفعت الجماهير لافتة تحمل رسالة لتوروب جاء فيها: "توروب.. نحن نثق بك، معًا نكتب التاريخ".

تشكيل الأهلي ضد الاتحاد السكندري

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وتعد مواجهة اليوم هي الأولى الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، في بطولة الدوري الممتاز مع الأهلي، والثانية له بشكل عام مع الفريق، بعد أن قاد المارد الأحمر في أولى مبارياته أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

ويسعى توروب إلى تحقيق الانتصار الثاني له مع الفريق، ومواصلة البداية القوية في مسيرته مع القلعة الحمراء، فيما يأمل الأهلي في الاستمرار في سلسلة انتصاراته المحلية التي حققها مؤخرا، للحفاظ على موقعه في المنافسة على لقب الدوري.

من جانبه، يدخل الاتحاد السكندري اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، لتحسين موقعه في بطولة الدوري. 

حكام مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم.

وتنقل المباراة عبر قناة “أون سبورت 1” الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات فاز في 5 مواجهات، وتعادل في 3، وتلقى هزيمة واحدة.

وفي المقابل، يدخل الاتحاد السكندري اللقاء وهو في المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، جمعها من فوزين وتعادلين، بينما خسر في 5 مباريات منذ انطلاق الموسم.

الجريدة الرسمية