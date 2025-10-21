محافظ شمال سيناء يتفقد مصنع البلاستيك بالمنطقة الصناعية ببئر العبد تمهيدًا لافتتاحه

تفقد اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، مصنع البلاستيك المقام بالمنطقة الصناعية بمركز بئر العبد، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وخلال جولته، اطمأن المحافظ على جاهزية خطوط الإنتاج والتجهيزات النهائية بالمصنع، موجّهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لبدء التشغيل في أقرب وقت.

وأكد المحافظ أن افتتاح المصنع يأتي في إطار خطة الدولة لدعم الاستثمار وتوفير فرص العمل لأبناء شمال سيناء، وتعزيز التنمية الصناعية بالمحافظة.

محافظ شمال سيناء يزور قرية الروضة

كما قام اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، بزيارة قرية الروضة، حيث التقى بالأهالي ومشايخ القرية واستمع إلى احتياجاتهم ومطالبهم.

وخلال اللقاء، وجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بالتواصل المباشر والمستمر مع الأهالي والعمل على تلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالقرية.

كما صدّق المحافظ على عدد من مطالب الأهالي، مؤكدًا اهتمامه بقرية الروضة وبجميع قرى شمال سيناء، وحرصه على متابعة احتياجات المواطنين ميدانيًا ودعم جهود التنمية في مختلف مناطق المحافظة.

