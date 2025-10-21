الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد مصنع البلاستيك بالمنطقة الصناعية ببئر العبد تمهيدًا لافتتاحه

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

تفقد اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، مصنع البلاستيك المقام بالمنطقة الصناعية بمركز بئر العبد، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

محافظ شمال سيناء يتفقد مصنع البلاستيك بالمنطقة الصناعية ببئر العبد تمهيدًا لافتتاحة

وخلال جولته، اطمأن المحافظ على جاهزية خطوط الإنتاج والتجهيزات النهائية بالمصنع، موجّهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لبدء التشغيل في أقرب وقت.

وأكد المحافظ أن افتتاح المصنع يأتي في إطار خطة الدولة لدعم الاستثمار وتوفير فرص العمل لأبناء شمال سيناء، وتعزيز التنمية الصناعية بالمحافظة.

محافظ شمال سيناء يزور قرية الروضة

كما قام اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، بزيارة قرية الروضة، حيث التقى بالأهالي ومشايخ القرية واستمع إلى احتياجاتهم ومطالبهم.

ياسر جلال: السيسي حمى القضية الفلسطينية وحدود سيناء ونفخر بقيادته الوطنية

العقوبة القانونية المتوقعة على شاب أطلق أعيرة نارية ابتهاجًا بزفاف شقيقه في سيناء

وخلال اللقاء، وجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بالتواصل المباشر والمستمر مع الأهالي والعمل على تلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالقرية.

كما صدّق المحافظ على عدد من مطالب الأهالي، مؤكدًا اهتمامه بقرية الروضة وبجميع قرى شمال سيناء، وحرصه على متابعة احتياجات المواطنين ميدانيًا ودعم جهود التنمية في مختلف مناطق المحافظة.

الجريدة الرسمية