تعليم الإسكندرية يحيي ذكرى انتصارات حرب أكتوبر

شَهِد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الأربعاء حفل إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة على مسرح مدرسة فيكتوريا كولدج بإدارة المنتزه أول التعليمية تحت رعاية الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور عبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وأمجد عاطف مدير عام إدارة المنتزه اول التعليمية وعزة حسن وكيل الإدارة وكامل بدر رئيس مجلس امناء الادارة ولفيف من قيادات التربية والتعليم.

وبدأت مراسم الحفل بالقرآن الكريم والسلام والوطني وفقرات موسيقية واستعراضية لطلبة إدارة المنتزه أول وفقرات غنائية وأغانى وطنية لمصر وعرض لرياض الأطفال بعنوان بنعيش عبور تاني واختُتِمت المراسم بتكريم الرموز القيادية والتعليمية بمديرية التربية والتعليم.

وقدّم أبوزيد فى كلمته التهنئة لجميع الشعب المصرى والقيادات الباسلة وأشاد بدور قواتنا المسلحة وأن اى كلام لا يوفي ولا يشرح معنى نصر أكتوبر العظيم فى الذكرى الـ 52 ليوم النصر العظيم نصر العزة والكرامة فهو عيد لجميع المصريين.

وأكد وكيل الوزارة، أن المعلم صاحب أسمى رسالة وهو صانع أجيال الأمة فهو يبني العقول ويشكل الثقافات وواجبه إثراء الطالب بمعنى كلمة مصر معنى الوطن حتى نبنى رجالا يدافعون ويعرفون معنى كلمة وطن.

