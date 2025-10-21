بن غفير يدعو إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم تل أبيب بتنفيذ هجمات ضدها.

وقال بن غفير في بيان: "نأمل وبشدة أن يتم قريبا إقرار قانون الإعدام للإرهابيين"، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين بسجون إسرائيل.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

