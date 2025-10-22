تحالف الطريق الحر يشيد بحكم القضاء بإعادة إدراج مرشحه في انتخابات النواب

أكدت مريم فاروق، المتحدثة الرسمية باسم تحالف الطريق الحر – الذي يضم حزبي الدستور والمحافظين – تقدير التحالف لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في المنصورة، والذي قضى بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد الدكتور أحمد الشربيني، مرشح حزب الدستور وتحالف الطريق الحر، من قوائم الترشح للانتخابات البرلمانية، على خلفية كونه لا يزال ضمن قوة الاحتياط بالقوات المسلحة.

وقد قررت المحكمة إعادة إدراج اسمه ضمن الكشوف النهائية للمرشحين.

وأكدت أن الحكم يمثل انتصارًا لمبدأ سيادة القانون، وحق المواطنين في الترشح والمشاركة في الحياة السياسية دون تمييز أو قيود غير مبررة. كما يعكس نزاهة القضاء الإداري واستقلاله في حماية الحقوق الدستورية والسياسية للمواطنين.

تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة

وأضافت المتحدثة باسم تحالف الطريق الحر أن التحالف يعتبر هذا الحكم خطوة إيجابية تعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتؤكد أن اللجوء للقانون هو السبيل العادل لتصحيح المسارات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، بعيدًا عن أي تدخلات أو تمييز.

دعوة لمناخ انتخابي عادل وتنافسي

وأشارت مريم فاروق إلى أن تحالف الطريق الحر يأمل أن تصدر أحكام مماثلة لصالح باقي مرشحي المعارضة الذين تم استبعادهم، بما يضمن فتح المجال أمامهم لممارسة حقوقهم السياسية والدستورية، ويسهم في توفير مناخ انتخابي نزيه وتنافسي يعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين.

الالتزام بالمشاركة الجادة والبنّاءة في العملية الانتخابية

واختتم التحالف بيانه بتجديد التأكيد على التزامه بالمشاركة الجادة والبنّاءة في العملية الانتخابية، دعمًا لمسار سياسي يقوم على التعددية، واحترام إرادة الناخبين، وترسيخ قيم العدالة والديمقراطية.

