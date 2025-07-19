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محافظات

ربة منزل تقتل زوجها بطعنة سكين في بنها

ربة منزل تقتل زوجها
ربة منزل تقتل زوجها بسبب خلافات ببنها،قيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط ربة منزل متهمة بقتل زوجها إثر مشادة كلامية نشبت بينهما داخل منزلهما بإحدى قرى مركز بنها، بسبب خلافات على تربية الأبناء تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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بعد مشادة حول تربية الأبناء.. ربة منزل تقتل زوجها بطعنة سكين في بنها

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بمقتل عامل يُدعى "محمد.م" داخل منزله بقرية تابعة لدائرة مركز بنها. وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي قادها المقدم أحمد ربيع، رئيس مباحث المركز، أن زوجة المجني عليه وتُدعى "أميمة" وراء ارتكاب الجريمة، حيث سددت له طعنة نافذة بسكين المطبخ خلال مشادة كلامية بينهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثمان المجني عليه عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريحه.
 

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محافظة القليوبية مدير أمن القليوبية مركز بنها ربة منزل تقتل زوجها بنها بنها

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