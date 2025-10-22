غرفة الإسكندرية تشارك في المعرض الدولي لأغذية البحر المتوسط

شاركت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل في فعاليات معرض الإسكندرية الدولي لأغذية البحر المتوسط (AlexFood 2025)، والذي يُعد الحدث التصديري الأول من نوعه في الإسكندرية المخصص للصناعات الغذائية ومنتجات البحر المتوسط، والمقام خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2025، بالتزامن مع منتدى ثقافات البحر المتوسط في مكتبة الإسكندرية.

وجاءت مشاركة الغرفة من خلال مشروع سوق المزارعين بالإسكندرية، الذي يمثل نموذجًا رائدًا في دعم الزراعة المستدامة وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية، إلى جانب تمكين المزارعين المحليين من عرض منتجاتهم الطازجة وعالية الجودة.

وخلال فعاليات المعرض، عرضت الغرفة تجربة سوق المزارعين كنموذج ناجح للتسويق المباشر من المزارع إلى المستهلك، بهدف دعم صغار المنتجين وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

كما تمت الإشارة إلى دور الغرفة في تطوير منظومة الأسواق المحلية ورفع كفاءة القطاع الزراعي والغذائي من خلال التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

ويُعد معرض AlexFood 2025 منصة هامة لتبادل الخبرات وفرص التعاون التجاري بين المنتجين والمصدرين والمستوردين، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة الإسكندرية كمركز رئيسي للتجارة والصناعات الغذائية في منطقة البحر المتوسط.

