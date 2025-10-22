الخميس 23 أكتوبر 2025
تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جمرك السويس والسخنة غدا

تقيم الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025 جلسة مزاد علني لبيع مجموعة من السيارات والبضائع المصادرة بجمارك السويس والسخنة، وذلك بقاعة نادي الجزيرة الرياضي بشارع البحر الأعظم في الجيزة، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

سيارات متنوعة من كبرى الماركات

يتضمن المزاد طرح عدد من السيارات الملاكي والنقل بمختلف الموديلات والعلامات التجارية العالمية، من بينها “بنتلي، تويوتا، كيا، فورد، شيفروليه، سوزوكي، بي إم دبليو، هيونداي، ميتسوبيشي، مرسيدس، دايهاتسو، فوتون”، وغيرها من الماركات المتنوعة.

بضائع جمركية متعددة الأنواع

كما يضم المزاد تشكيلة واسعة من البضائع الجمركية، تشمل “لعب أطفال، ملح ليمون، كيماويات، دقيق بروتين الصويا، جرانيت، خشب، سبور نقل حركة، إستانلس ألومنيوم، شنط، خيوط، أقمشة، شيرات فايبر جلاس، أسلاك مجدولة، أجهزة كهربائية، بلاط ورخام”، إلى جانب بضائع أخرى مختلفة.

شروط المشاركة في المزاد

  • يشترط لدخول المزاد سداد تأمين قدره 10 آلاف جنيه.
  • تسدد باقي قيمة الصفقة خلال 15 يومًا من تاريخ اعتماد البيع.
  • يتم البيع بدون عمولة طبقًا لشروط وكراسة المزاد الصادرة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
  • تباع كراسة الشروط بمقر الهيئة بشارع رمسيس رقم 7 مقابل 400 جنيه.

