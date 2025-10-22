الأربعاء 22 أكتوبر 2025
اقتصاد

وزارة المالية: بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 خلال ساعات

مرتبات
مرتبات

مرتبات شهر أكتوبر، أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها خلال ساعات. 

وأوضحت أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين. 

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءا من ٢٣ أكتوبر، والمتأخرات أيام ٧، ٨، ١٢ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات نوفمبر بدءا من ٢٤ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام  ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

غدا، بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 للعاملين بالدولة خلال ساعات

وأهاب خيري بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

