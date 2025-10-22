"القومي للترجمة" يطلق جائزة أفضل كتاب مترجم، اعرف الجوائز

أعلن المركز القومي للترجمة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب عن إطلاق جائزة أفضل كتاب مترجم لدورة معرض القاهرة الدولي للكتاب السابعة والخمسين لعام 2026.

جائزة أفضل كتاب مترجم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وتشمل الجوائز على الفروع التالية

أولًا: الجوائز: تُمنح الجائزة في مجالين هما:

كتاب مترجم للطفل: قيمة الجائزة (25.000) جنيه.

كتاب مترجم في أحد الموضوعات العامة: قيمة الجائزة (25.000) جنيه.

(علمًا بأن قيمة الجائزة تُمنح كاملة للمترجم)

ثانيًا: شروط التقدم للجائزة:

أن تكون الطبعة الأولى للعمل المترجم قد صدرت خلال عام 2025، ويُثبت ذلك برقم الإيداع القانوني.

أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية وليست عن لغة وسيطة.

أن يكون العمل المترجم حاصلًا على حقوق الملكية الفكرية (حقوق الترجمة والنشر إلى اللغة العربية).

يكون التقدم للجائزة بعمل واحد فقط وفي مجال واحد.

لا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة، أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى في الوقت نفسه.

ألا يتقدم للجائزة من فاز بها خلال الثلاث سنوات الماضية.

الأوراق والوثائق المطلوبة

عدد ثلاث نسخ من الترجمة، ونسخة واحدة من النص الأجنبي.

مستند من دار النشر يثبت حصول الدار على حقوق ترجمة العمل ونشره إلى اللغة العربية.

سيرة ذاتية مختصرة للمترجم، وصورة من بطاقة الرقم القومي.

نموذج المشاركة في الجائزة (يمكن الحصول عليها من مقر المركز).

تُسلم الترجمات ومرفق بها الأوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة التدريب والجوائز بمقر المركز باليد أو بالبريد المصري على العنوان التالي: (شارع الجبلاية، الجزيرة، ساحة دار الأوبرا، القاهرة)، اعتبارًا من 26 /10 /2025 حتى 30 /11 /2025، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً، ما عدا يومي الجمعة والسبت.

