باسل رحمي: فتح آفاق جديدة لتصدير منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة للدول العربية والأفريقية

شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فعاليات مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي الذي عقدت دورته الـ 28 بعنوان: "تكامل اقتصادي.. استثمار وفرص.. شراكات دولية"، وذلك بحضور تمارا فوتيتش، حرم رئيس جمهورية صربيا، وسوزان مهويزي نائبة أولى رئاسية عن جانيت موسيفيني حرم رئيس أوغندا، وأمينة غريب فقيم رئيس جمهورية موريشيوس سابقا، ولفيف من قيادات جامعة الدول العربية وممثلي عدد من الدول العربية المشاركة وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.



وأقيم مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي برئاسة الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب.

وتضمن المعرض عدة أجنحة لعملاء الجهاز لعرض منتجاتهم للبيع المباشر أو التعاقد مع الوفود والجهات الحاضرة من مختلف الدول العربية والأفريقية.

كما تم تخصيص قاعة للتعاقدات الخارجية وتعريف الحضور والجهات والوفود المشاركة بأنشطة جهاز تنمية المشروعات المرتبطة بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة فنيا وماليا وفتح آفاق التعاون مع مختلف الوفود العربية والأفريقية المشاركة في المؤتمر.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على اهتمام الجهاز بالتعاون مع شركاء التنمية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وتطويرها لتتلاءم مع المتطلبات العالمية، مضيفا أن التنسيق المستمر مع اتحاد المستثمرات العرب ومشاركة الجهاز في مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي، يهدف لنقل خبرات الجهاز للعديد من الدول العربية والأفريقية على مستوى آليات الدعم التي يمكن تقديمها لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في هذه الدول وكيفية تعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية لتطوير هذا القطاع وزيادة انتاجيته لتتلاءم مع القوة الاقتصادية لمصر.

وأشار إلى عمل الجهاز على فتح أسواق جديدة لمنتجات الشباب المصري في هذه الدول، مؤكدا أن المنتج المصري يتمتع بتاريخ حافل من الإنجازات، كما أن لديه إمكانات تؤهله لنجاحات أكبر في الحاضر والمستقبل.

وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أننا نسعى في هذه المرحلة على ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمشروعات الكبيرة للعمل على توفير احتياجاتها من سلاسل الإمداد أو متطلبات الانتاج من خلال قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ مما يسهم في تحقيق تكامل صناعي بناء بين كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية، مشيرا إلى أن الجهاز يعمل أيضا علي تقديم وسائل دعم تكنولوجي متطورة لأصحاب المشروعات من خلال آليات ونظم الذكاء الصناعي حيث أنشأ إدارة متخصصة لمساندة رواد الأعمال ودعم دور الذكاء الاصطناعي كواحد من أهم عناصر الخدمات غير المالية التي يقدمها لمساعدة المشروعات على الاستمرار والنمو.

وقد أشادت الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس القمة الاستثمارية بالتعاون القائم بين الجهاز واتحاد المستثمرات العرب للعمل على تهيئة بيئة داعمة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والعمل على تبادل الخبرات بين الدول العربية والأفريقية والسعي نحو فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في دول مختلفة.

وأضافت أن قمة الاستثمار تعد منصة ديناميكية تفاعلية تهدف لبناء جسور وتكامل اقتصادي عربي أفريقي من خلال الصناعة والسياحة والزراعة والتبادل التجاري، كما أكدت على أهمية زيادة التعاون بين هذه الدول للاستفادة من الفرص العديدة المتاحة فى أفريقيا باعتبارها سوق واعد يتمتع بتوفر المواد الخام الهامة للصناعة بالإضافة إلى كونها منفذ هام لتسويق المنتجات المصرية مما يسهم في تحقيق التنمية وتعزيز الاستثمارات المشتركة فى قلب أفريقيا.

وأوضحت هدى يسى أن المعرض المصاحب للقمة الاستثمارية الذي يشارك فيه الجهاز بالعديد من المشروعات يعد فرصة لبناء شراكات مع كبار المستثمرين الدوليين وذلك دعمًا للاستثمار والتنمية السياحية والصناعية وتعزيز التجارة البينية وتحقيق الطفرة التصديرية المنشودة، من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.