جهاز تنمية المشروعات ينظم منطقة ريادة أعمال على هامش مؤتمر CEO Women

نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع نادي سيدات الأعمال CEO Women Business Club منطقة ريادة الأعمال (Entrepreneurs Zone)، وبالشراكة مع مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC CEI)، وكلية أونسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك على هامش فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر CEO Women، والذي يُعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حيث تُقام هذه النسخة تحت شعار “Women in Tech”

ويأتى هذا في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تنسيق الجهود مع مختلف المؤسسات والجهات لدعم خطط تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز قدراتها في إقامة المزيد من المشروعات الصغيرة بما يساهم في بناء جيل جديد من سيدات الأعمال خاصة في المجالات التكنولوجية.



ومن المتوقع أن تكون منطقة ريادة الأعمال المنعقدة على هامش المؤتمر بمثابة منصة مخصصة لعرض قصص نجاح الشباب ورواد الأعمال، وخلق فرص للتواصل بين الشركات الناشئة والمستثمرين، وتساهم في تسليط الضوء على الحلول الابتكارية الداعمة للتنمية المستدامة، على أن تتضمن المنطقة مساحة مخصصة يشارك فيها عدد من رواد الأعمال لعرض مشروعاتهم ومنتجاتهم.

من جانبها قالت منى مراد – المؤسس والرئيس التنفيذي لـ CEO Women أن تنظيم النسخة الرابعة من مؤتمر CEO Women يأتي في إطار التزام نادي سيدات الأعمال بدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز دورها في إدارة الأعمال بكفاءة، وفتح آفاق استثمارية جديدة لها في مصر والمنطقة خاصة في المجالات التكنولوجية.

وأضافت منى مراد أنها تثمّن دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد الركائز الوطنية الأساسية في تمكين المرأة المصرية والعربية من خلال دعم المشروعات الإنتاجية والمستدامة. مشيرة إلى أن مشاركته تأتي تأكيدًا على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الدولية لدعم بيئة الأعمال والتركيز على مشروعات المرأة.



وأضافت أن تنظيم منطقة ريادة الأعمال على هامش المؤتمر بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، يمثل نتيجة للتعاون البنّاء بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في دعم النساء وتمكينهن من قيادة التحول الرقمي والنمو المؤسسي.

وجدير بالذكر أن مؤتمر CEO قد أصبح منذ انطلاقه عام 2020 أحد أبرز المنصات الإقليمية والدولية الداعمة لتمكين المرأة في القيادة وريادة الأعمال والابتكار، بمشاركة نخبة من الوزراء والسفراء والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين من أكثر من 30 دولة.

وتحل فرنسا ضيف شرف المؤتمر، احتفاءً بالشراكة المصرية الفرنسية المتنامية، وتكريمًا للنماذج النسائية والمؤسسات التي ساهمت في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين.

