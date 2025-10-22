الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الصين تجدد إنذارا باللون الأصفر لمواجهة الإعصار فنجشن

الصين، فيتو
الصين، فيتو

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الصين اليوم الأربعاء، إنذارا باللون الأصفر لمواجهة الإعصار فنجشن، وهو الإعصار الـ24 خلال العام الجاري، إذ يتوقع أن يجلب رياحا قوية وأمطارا غزيرة إلى أجزاء من المناطق الجنوبية فى البلاد.

رصد الإعصار فوق مياه بحر الصين الجنوبي

وقال المركز فى بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) إنه حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، تم رصد الإعصار فوق مياه بحر الصين الجنوبي، على بعد نحو 170 كيلومترا باتجاه غرب-شمال غرب جزيرة يونغشينغ التابعة لمدينة سانشا في مقاطعة هاينان بجنوبي البلاد، مع سرعة رياح قصوى بالقرب من مركزه تبلغ 33 مترا في الثانية.
وأضاف أن من المتوقع أن يتحرك الإعصار فنغشن بالاتجاه الجنوب الغربي بسرعة تقارب 10 كيلومترات في الساعة، مع الحفاظ على شدته في صباح اليوم قبل أن يضعف تدريجيا. 

ويتوقع أن يهبط الإعصار على اليابسة في الساحل الأوسط لفيتنام يوم الخميس كعاصفة استوائية قبل أن تتراجع شدته سريعا.

 تهب رياح قوية على مناطق تشمل أجزاء من بحر الصين الشرقي ومضيق تايوان

وبتأثير من الإعصار، من المتوقع أن تهب رياح قوية على مناطق تشمل أجزاء من بحر الصين الشرقي ومضيق تايوان وقناة باشي والمياه الواقعة شرق تايوان، والمناطق الساحلية في جنوبي تشجيانغ وفوجيان وتايوان وجزيرة هاينان، وأجزاء من بحر الصين الجنوبي وخليج بيبو، وذلك خلال الفترة من الساعة الثانية بعد الظهر اليوم الأربعاء حتى الساعة الثانية بعد الظهر غد الخميس.

ويوجد في الصين نظام للتحذير من الأعاصير مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل الأحمر أشدها خطورة، يليه البرتقالي، ثم الأصفر فالأزرق.
 

